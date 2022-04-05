Вступивший в Центристскую партию Тийт Лийметс: я — патриот Кохтла-Ярве

Он объяснил, что на прошлых и позапрошлых местных выборах баллотировался по спискам Центристской партии, поэтому вступление в ряды центристов – шаг логичный и закономерный. «В политике, действуя в одиночку, сложно воплощать в жизнь идеи – для этого необходима поддержка партии. Ида-Вирумаа исторически был для Центристской партии очень важным регионом, и я рад, что смогу внести свой вклад в развитие Кохтла-Ярве», - заявил Лийметс.

До того, как вступить в должность председателя горсобрания Кохтла-Ярве, Лийметс работал помощником мэра в Ахтме и Ору. «Я родился и вырос в Кохтла-Ярве, как патриот Кохтла-Ярве, я не представляю свою жизнь где-либо в другом месте. Чтобы жизненная среда горожан стала лучше, мы начали реализацию нескольких важных проектов. В этом году завершится строительство центральной площади в Ахтме и реновации велодорожки, будет начато строительство нового здания Кесклиннаской основной школы. Также одним из приоритетов для нас является реновация многоквартирных домов», - подчеркнул Лийметс.