Зеленский объяснил, что будет считать победой Украины в войне с Россией

"Прежде всего, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Второе: я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье: нельзя вести никаких разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша украинская территория. Я согласен с тем, что там (в договоре о гарантиях безопасности Украины – прим.) может быть вопрос об отсрочке этого. Это может быть такое компромиссное решение... И Донбасс для меня – это Украина, для нас для всех – это Украина", - сказал Зеленский.

По его словам, о временно оккупированных РФ территориях "мы просто не говорим".

«Даже не обсуждается какой-либо статус территорий, которые были под нашим контролем до 24 февраля. Об этом мы не говорим, хотя такие условия есть, мы слышали их ультимативные (условия) с самого начала. И именно война за Донбасс, тот самый "Сталинград", который может быть или быть. Будет. Он будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО – мы должны найти выход из сложившейся ситуации. Мы как Украина. Для нас эти территории украинские, и сохранение их статуса как украинских для нас очень важно», - заявил Зеленский.

Он уточнил, что будет считать победой Украины в войне уход российских войск на позиции до полномасштабного вторжения 24 февраля.