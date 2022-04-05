В учебных заведениях Эстонии зарегистрированы почти две тысячи детей, бежавших от войны в Украине

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Лийны Пыльд, дети из семей украинских военных беженцев уже поступили в детские сады и школы во всех уездах страны. «В тех регионах, где в будущем останется больше учеников из Украины, рассматривается вопрос о создании дополнительных мест. Это не обязательно означает строительство новой школы, но в уже существующих школах могут быть созданы новые учебные места», - объясняет Пыльд, приводя в пример гимназию Лиллекюла, которая открывает филиал на 200 учеников на улице Ряэгу в Таллинне.

По данным EHIS, наибольшее количество детей из Украины, зарегистрированных в учебных заведениях, находится в Харьюмаа (763), Тартумаа (230), Пярнумаа (227) и Ида-Вирумаа (154), но дети прибыли во все уезды. Если неделю назад на Сааремаа было зарегистрировано всего девять детей, то сейчас их уже 45. В Вильяндимаа, где на прошлой неделе было два ребенка, сейчас зарегистрировано 23 ребенка и подростка из Украины.

«Мы рады, что украинские педагоги уже начали работать в школах и детских садах на различных должностях и могут оказывать поддержку украинским детям и молодежи», - говорит вице-канцлер Пыльд.

Многие учебные заведения по всей Эстонии наняли сотрудников из Украины. Согласно опросу министерства, 65 украинских военных беженцев были приняты на работу в 47 общеобразовательных и профессиональных школ. Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, вспомогательные работники, координаторы обучения и, например, те, кто помогает в столовой или поддерживает порядок в здании школы.