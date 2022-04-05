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Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля в Хельсинки

YLE/PM
Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля в Хельсинки
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Уголь. Фото иллюстративное.
Уголь. Фото иллюстративное. Фото: James Arthur Gekiere

Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля на причале электростанции Helen «Салмисаари» в Хельсинки, говорится в пресс-релизе международной природоохранной организации. Активисты требуют от правительства Финляндии вынести постановление об отказе страны от российского ископаемого топлива.

Как пишет Yle, Greenpeace утверждает, что грузовое судно «Трансбалтик» перевозит российский уголь в Хельсинки. Судно прибыло в Салмисаари около шести утра во вторник, 5 апреля.

Greenpeace требует от правительства вынести постановление об отказе Финляндии от российских ископаемых источников энергии.

Полиция Хельсинки подтверждает, что около десяти человек участвуют в демонстрации на причале Таммасаари в районе Салмисаари.

На фотографиях, опубликованных Greenpeace, видно, что активисты перелезли через забор электростанции, но столичная полиция не подтвердила эту информацию.

Чуть позже полиция Хельсинки в Твиттере прокомментировала ситуацию: «В Салмисаари люди пытаются прикрепить транспаранты к угольному судну. Полиция находится на месте происшествия для расследования ситуации».

Вчера электростанция Helen сообщила в Твиттере, что последняя партия российского угля поступит на предприятие 5 апреля.

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