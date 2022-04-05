Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля в Хельсинки

Как пишет Yle, Greenpeace утверждает, что грузовое судно «Трансбалтик» перевозит российский уголь в Хельсинки. Судно прибыло в Салмисаари около шести утра во вторник, 5 апреля.

Greenpeace требует от правительства вынести постановление об отказе Финляндии от российских ископаемых источников энергии.

Полиция Хельсинки подтверждает, что около десяти человек участвуют в демонстрации на причале Таммасаари в районе Салмисаари.

На фотографиях, опубликованных Greenpeace, видно, что активисты перелезли через забор электростанции, но столичная полиция не подтвердила эту информацию.

Aktivistimme estävät @EnergiaHelen hiililaivan purun Helsingissä. Käytön piti jo loppua, mutta laivoja tulossa edelleen. Jos ei nyt, niin milloin @sannamarin @FinGovernment ? EU:n & Suomen lopetettava Putinin sodan tukeminen. Ei öljyä, hiiltä, kaasua Venäjältä. #StopFuellingWar pic.twitter.com/J9jjvCF2A6 — Greenpeace Suomi (@GreenpeaceSuomi) April 5, 2022

Чуть позже полиция Хельсинки в Твиттере прокомментировала ситуацию: «В Салмисаари люди пытаются прикрепить транспаранты к угольному судну. Полиция находится на месте происшествия для расследования ситуации».