Из-за водопроводной аварии у дома по Теллискиви, 36 в Таллинне с 10 часов утра во вторник временно перекрыто движение по участку между улицами Роху и Ыле.
В Таллинне на время аварийных работ ограничено движение по улице Теллискиви
В Таллинне на время аварийных работ ограничено движение по улице Теллискиви
Из-за аварии транспорт направлен по улицам Сауэ и Хейна. Водителей просят следовать указаниям временных дорожных знаков.
Аварийные работы прекратят при первой возможности, но, как ожидается, движение будет ограничено до утра четверга.
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