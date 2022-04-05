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В Таллинне на время аварийных работ ограничено движение по улице Теллискиви

rus.postimees.ee
В Таллинне на время аварийных работ ограничено движение по улице Теллискиви
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Авария водопровода. Иллюстративное фото.
Авария водопровода. Иллюстративное фото. Фото: Pilt videost

Из-за водопроводной аварии у дома по Теллискиви, 36 в Таллинне с 10 часов утра во вторник временно перекрыто движение по участку между улицами Роху и Ыле.

Из-за аварии транспорт направлен по улицам Сауэ и Хейна. Водителей просят следовать указаниям временных дорожных знаков.

Аварийные работы прекратят при первой возможности, но, как ожидается, движение будет ограничено до утра четверга.

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