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Россияне и белорусы больше не могут пользоваться Airbnb, бронировка жилья в России и Белоруссии тоже невозможна

rus.postimees.ee
Россияне и белорусы больше не могут пользоваться Airbnb, бронировка жилья в России и Белоруссии тоже невозможна
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Приложение Airbnb.
Приложение Airbnb. Фото: LIONEL BONAVENTURE

Сервис Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены.

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