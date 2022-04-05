Сервис Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Россияне и белорусы больше не могут пользоваться Airbnb, бронировка жилья в России и Белоруссии тоже невозможна
Россияне и белорусы больше не могут пользоваться Airbnb, бронировка жилья в России и Белоруссии тоже невозможна
"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены.