Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени

«Документы, которые мы подписывали, не предполагали никаких компенсаций. С нашей стороны мы не понесли практически никаких затрат. У нас есть соглашение о расторжении контракта на проведение Кубка мира, претензий с нашей стороны нет», – рассказала директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохес.