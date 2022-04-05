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Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени

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Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени
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Лыжники.
Лыжники. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, который должен был пройти в этом сезоне, сообщает Sports.ru со ссылкой на информагентство ТАСС.

«Документы, которые мы подписывали, не предполагали никаких компенсаций. С нашей стороны мы не понесли практически никаких затрат. У нас есть соглашение о расторжении контракта на проведение Кубка мира, претензий с нашей стороны нет», – рассказала директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохес.

Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта, но был отменен в связи с ситуацией на Украине.

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