Фото и видео ⟩ Улицы сильно разрушенного города Буча усеяны трупами

Город был несколько недель оккупирован Россией. Как заявили правоохранительные органы Украины, в городе без разбора уничтожали мирных граждан, у многих из них руки связаны за спиной. Тела жертв остались лежать на дорогах.

В Буче нашли сотни трупов, Киев обвиняет Москву в военных преступлениях. «Мы уже похоронили 280 человек в братских могилах в Буче», - сказал по телефону AFP мэр Бучи Анатолий Федорук. Он добавил, что улицы города, сильно пострадавшего от войны, усеяны трупами.

На улицах есть также автомобили с телами нескольких членов семьи — детей, женщин, мужчин и пожилых людей. На улицах до сих пор лежат трупы, потому что саперы еще не успели сделать там свою работу, добавил мэр.

По словам Федорука, некоторые из жертв, по-видимому, пытались пересечь реку Бучанка, чтобы добраться до территории, контролируемой Украиной, и были убиты. «Таковы последствия российской оккупации», - сказал глава города.

По его словам, невозможно сказать, сколько мирных жителей могло погибнуть во время боев с российскими войсками.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022