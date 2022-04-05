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Фото и видео ⟩ Улицы сильно разрушенного города Буча усеяны трупами

rus.postimees.ee
Улицы сильно разрушенного города Буча усеяны трупами
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Украинские солдаты, освобождавшие Бучу под Киевом, в субботу обнаружили на улицах города сотни убитых мирных жителей.

Город был несколько недель оккупирован Россией. Как заявили правоохранительные органы Украины, в городе без разбора уничтожали мирных граждан, у многих из них руки связаны за спиной. Тела жертв остались лежать на дорогах.

В Буче нашли сотни трупов, Киев обвиняет Москву в военных преступлениях. «Мы уже похоронили 280 человек в братских могилах в Буче», - сказал по телефону AFP мэр Бучи Анатолий Федорук. Он добавил, что улицы города, сильно пострадавшего от войны, усеяны трупами. 

На улицах есть также автомобили с телами нескольких членов семьи — детей, женщин, мужчин и пожилых людей. На улицах до сих пор лежат трупы, потому что саперы еще не успели сделать там свою работу, добавил мэр. 

По словам Федорука, некоторые из жертв, по-видимому, пытались пересечь реку Бучанка, чтобы добраться до территории, контролируемой Украиной, и были убиты. «Таковы последствия российской оккупации», - сказал глава города.

По его словам, невозможно сказать, сколько мирных жителей могло погибнуть во время боев с российскими войсками. 

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