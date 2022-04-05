Ильвес призвал выслать из страны посла России

В социальных медиа Ильвес сослался на то, что посольство России назвало премьер-министра Каю Каллас лгуньей за осуждение совершенных Россией военных преступлений.

«Вы являетесь гостем в моей стране. Вы должны уйти. Посольство нужно гражданам России, а не нам. Теперь уходите», — написал Ильвес в социальных сетях.

Высылку посла поддерживает и евродепутат Марина Кальюранд, которой непонятно, почему Эстония медлит с этим вопросом.