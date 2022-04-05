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Ильвес призвал выслать из страны посла России

rus.postimees.ee
Ильвес призвал выслать из страны посла России
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Тоомас Хендрик Ильвес.
Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Madis Veltman

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес призвал выслать из страны посла России в Эстонии Владимира Липаева, пишет Rus.Err.ee.

В социальных медиа Ильвес сослался на то, что посольство России назвало премьер-министра Каю Каллас лгуньей за осуждение совершенных Россией военных преступлений.

«Вы являетесь гостем в моей стране. Вы должны уйти. Посольство нужно гражданам России, а не нам. Теперь уходите», — написал Ильвес в социальных сетях.

Высылку посла поддерживает и евродепутат Марина Кальюранд, которой непонятно, почему Эстония медлит с этим вопросом.

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