41-й день войны в Украине: Зеленский попросит Совбез ООН ужесточить санкции против России; Байден хочет суда над Путиным

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Зеленский: произошедшее в Буче - это геноцид

В интервью украинским СМИ Зеленский вновь назвал случившееся в городке Буча геноцидом: "Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все".

Несмотря на произошедшее в Буче Украина должна вести мирные переговоры с Россией, сказал Зеленский, даже если личная встреча с Путиным может не состояться: "Просто сказать - давайте ни про что сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию".

Зеленский во вторник впервые с начала российского вторжения выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

Байден призывает судить Путина как военного преступника

"Этот парень жесток, он военный преступник", - сказал Байден о президенте России Владимире Путине в своем последнем комментарии ситуации.

Российские власти отвергают обвинения в свой адрес, утверждая, что Украина инсценировала резню в Буче. Каких бы то ни было доказательств этого не приводится.

Издание New York Times проанализировало спутниковые снимки улиц Бучи, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых видны тела погибших, и убедилось, что они пролежали там более трех недель.

Анализ спутниковых снимков и видеозаписей опровергает утверждения минобороны России. Как ранее заявляла российская сторона, убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как российские солдаты покинули город.

Россия назвала кадры из Бучи инсценированной провокацией, но спутниковые снимки ул. Яблонской, где украинская армия обнаружила множество тел, свидетельствуют о том, что они пролежали там в тех же позах несколько недель. В то время город находился под контролем российских войск.

Власти США заявили, что оказывают всестороннюю поддержку международной следственной группе, которая направляется в Бучу для сбора доказательств военных преступлений.

"Вы должно быть помните, как меня критиковали, когда я назвал Путина военным преступником. Вы видели теперь, что случилось в Буче. Он и есть военный преступник. Но нам надо собрать все доказательства, чтобы передать их в военный трибунал", - заявил Джо Байден.