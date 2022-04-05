Власти Тарту хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

По словам вице-мэра Раймонда Тамма, предложение продиктовано прежде всего ростом цены на природный газ, средней зарплаты и индекса потребительских цен, поскольку на основании этих показателей каждый квартал корректируют выплачиваемую оператору линии стоимость километра пробега. Также выросли затраты на прокат велосипедов.

«Наши затраты на автобусный транспорт в этом году как минимум на 3 млн евро выше, чем в прошлом. При этом большая часть нынешних цен на автобусные билеты действует уже 15 лет — за это время средняя зарплата выросла более чем вдвое, а индекс потребительских цен на 44,5 процента», - пояснил Тамм.

Горуправа предлагает с 1 июля поднять цены на автобусные билеты и прокат велосипедов, а также изменить типы билетов. Изменение типов билетов должно предоставить пользователям больше возможностей выбирать период действия билета. Также планируется ввести льготы для жителей Тарту и сотрудничающих с городом в сфере автобусного движения местных самоуправлений.

С 1 июля предлагается поднять цену за часовой автобусный билет с 83 центов до 1 евро для тартусцев и 1,50 евро для незарегистрированных в городе. Льготный билеты для детей и подростков будет стоить в зависимости от прописки 60 или 90 центов. Водители будут продавать билеты по прежней цене 2 евро.

Дневной билет подорожает с 2,11 до 2,50 евро для тартусцев и до 3,75 евро для остальных. Вместо 10-дневного билета введут 5-дневный, который будет стоить 8,50 евро для тартусцев и 12,75 евро для остальных. 30-дневный билет подорожает с 15,34 евро до 18,50 евро для тартусцев и 27,75 евро для остальных.

90-дневный билет подорожает с 35,15 евро до 42 или 63 евро в зависимости от прописки. Появится годовой билет, который будет стоить 150 или 225 евро в зависимости от прописки. У всех билетов будут льготные варианты для детей, людей с ограниченными возможностями, подростков и пожилых.

С 1 июля автобусный билет не будет давать право на пользование велосипедным прокатом, для проката появятся отдельные билеты. Часовой и дневной билет будут стоить, как и раньше, 2 и 5 евро соответственно.

Вместо недельного билета введут пятидневный стоимостью 10 евро. Введут 30-дневный билет (12 евро) и 90-дневный билет (30 евро). Годовой билет будет стоить 60 евро.

В остальном система проката останется прежней.

Также планируется ввести общий билет на автобусы и велосипедный прокат, который будет выгоднее покупки отдельных билетов.

Одна из причин роста цен на велосипедный прокат — интенсивное пользование велосипедами, из-за которого растут затраты на их обслуживание и ремонт. Также подорожали и стали менее доступными запчасти.

Проект обсудили фракции горсобрания и комиссия по экономике, его планируется передать на заседание горсобрания 21 апреля.