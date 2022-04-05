По мнению председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, Эстонии не следует высылать российского посла, однако он внес в Министерство иностранных дел предложение закрыть консульства РФ в Нарве и Тарту, пишет Rus.ERR.
Михкельсон: Эстонии следует закрыть российские консульства в Нарве и Тарту
Михкельсон: Эстонии следует закрыть российские консульства в Нарве и Тарту
По его словам, по данному вопросу следует проконсультироваться с союзниками. Михкельсон указал на то, что есть целый ряд дипломатических шагов, которые были бы не менее значимыми, чем, например, отзыв посла.
"Моя рекомендация Министерству иностранных дел в нынешней ситуации - серьезно рассмотреть закрытие российских консульств, чтобы уменьшить дипломатическое присутствие России", - сказал он.
Михкельсон отметил, что, по всей вероятности, это приведет к необходимости закрыть эстонские консульства в Пскове и Санкт-Петербурге.
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