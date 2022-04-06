Что делать, если в ДТП участвовало зарегистрированное в Украине транспортное средство

С 27 февраля Эстония приняла 26 862 беженца из Украины. К 3 апреля от них поступило 16 339 заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии. Некоторые добирались до страны на своем транспорте, а значит теперь на дорогах страны можно столкнуться с зарегистрированными в Украине автомобилями. Как действует дорожное страхование в случае ДТП с украинским транспортом и на каких условиях украинцы могут управлять автомобилем с украинскими водительскими правами?