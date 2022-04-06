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Что делать, если в ДТП участвовало зарегистрированное в Украине транспортное средство

Екатерина Павлова
Что делать, если в ДТП участвовало зарегистрированное в Украине транспортное средство
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ДТП. Фото иллюстративное.
ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С 27 февраля Эстония приняла 26 862 беженца из Украины. К 3 апреля от них поступило 16 339 заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии. Некоторые добирались до страны на своем транспорте, а значит теперь на дорогах страны можно столкнуться с зарегистрированными в Украине автомобилями. Как действует дорожное страхование в случае ДТП с украинским транспортом и на каких условиях украинцы могут управлять автомобилем с украинскими водительскими правами?

Украина является страной-членом Зеленой карты, поэтому у въезжающих в страны Европейской экономической зоны транспортных средств должна быть оформлена Зеленая карта или международный страховой полис OCTA. Учитывая, что люди бежали из страны в спешке, могло получиться, что вышеупомянутые документы не были оформлены.

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