В среду в 15:00 в эфире передачи Сергея Метлева «Гражданин М» музыкальный критик, публицист, демократ и гражданин России Артемий Троицкий. Взоры всего мира прикованы к ситуации в сражающейся за свободу Украине, но стоит обратить внимание и на сценарии будущего России. Сможет ли она измениться к лучшему и вновь стать членом международного сообщества после резни в Буче и уничтожения украинских городов? Или обречена навечно ходить по круговому «особому пути» изгоя?
Новый выпуск «Гражданина М»: прекрасная (?) Россия будущего без Путина
Новый выпуск «Гражданина М»: прекрасная (?) Россия будущего без Путина
Различные опросы и мнения экспертов показывают, что большинство россиян продолжает поддерживать президента Путина на фоне развязанной им войны. Однако миллионы россиян, особенно молодых, осуждают руководство своей страны и испытывают стыд - внутри страны растет напряжение. Тем временем Россия постепенно отрезается от мирового политического и экономического сообщества, нищает, а уровень государственных репрессий все чаще сравнивается со сталинскими.
Смотрите в среду, 6 апреля в 15:00!
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