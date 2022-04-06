Новый выпуск «Гражданина М»: прекрасная (?) Россия будущего без Путина

В среду в 15:00 в эфире передачи Сергея Метлева «Гражданин М» музыкальный критик, публицист, демократ и гражданин России Артемий Троицкий. Взоры всего мира прикованы к ситуации в сражающейся за свободу Украине, но стоит обратить внимание и на сценарии будущего России. Сможет ли она измениться к лучшему и вновь стать членом международного сообщества после резни в Буче и уничтожения украинских городов? Или обречена навечно ходить по круговому «особому пути» изгоя?