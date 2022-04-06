Троицкий о будущем России: одичание и обнищание с Путиным, оттепель без Путина и трибунал в Мариупольском театре

- Артемий, социологические исследования, хотя они в России и лживые, показывают поддержку Путину уже за 80 процентов, но и другие индикаторы указывают, что большинство россиян придерживаются линии Путина по сей день. Конечно, многие не знают о массовой резне в Буче. Тем не менее, какие есть мало-мальски реалистичные сценарии будущего России при столь глубокой степени отравленности социальной почвы?

- Я смотрю на все это дело пессимистично. По поводу цифр одобрения – они, конечно, не столь велики. Я считаю очень большой ошибкой Левада-Центра (негосударственный центр социологических исследований в России – прим. ред.), который в целом заслуживает уважения, что они проводят сейчас опросы. Нельзя проводить опросы в тоталитарном государстве во время войны! Это то же самое, как если бы проводились социологические опросы при Сталине в 1939 году. Или при Брежневе в 1982 году. Естественно, что все, кроме завзятых диссидентов, скажут «да-да, только отвалите»! Все эти опросы совсем не анонимные.

Думаю, что поддержка меньше, но она все равно большая – примерно 50–60 процентов. Это тоже очень много. Я не знаю, как с этим бороться, скажу честно.

Есть один популярный сценарий: холодильник победит телевизор. То есть ситуация, когда по телевизору идет ура-патриотизм, а продуктов нет, цены растут бешеными темпами, прилавки пустеют и народ по этой причине начинает бузить. В это я не верю! Я жил в СССР и помню, как были дела со снабжением в 1970-е и 1980-е годы при Брежневе. Было очень плохо! В Эстонии с этим было получше, но даже в Москве продуктов почти не было. И ничего! Народ бучи не поднял, и перестройка случилась сверху, а не снизу.

- Да, люди в России привыкли жить плохо. Они устойчивы к пустым полкам и понижению своей платежеспособности. Но есть люди, особенно молодые, которые отваживаются выходить на улицы. За месяц войны было произведено уже более 20 000 арестов. Многие, хоть даже на уровне своей семьи, пытаются сражаться с этим путинским злом. Можно ли описать силовые линии внутри российского общества? Там же нет полной солидарности, есть дикий внутренний конфликт.

- Есть дикий внутренний конфликт между двумя меньшинствами. Одно меньшинство совсем маленькое – это 10–15 процентов населения, которые являются людьми умными и образованными, обладающими аналитическим и логическим мышлением. Эти люди, естественно, в ужасе от того, куда катится Россия.

Второе меньшинство – это фанатичные поклонники Путина, всякого рода фашисты, имперцы и так далее. Кто-то мечтает об СССР, кто-то о православном террористическом государстве. Количество людей второй группы еще меньшие, думаю, процентов 5–10. Между этими полюсами есть серьезный конфликт, они могу подраться или из семьи уйти в знак протеста.