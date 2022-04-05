Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, брата пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада, сообщает "Чемпионат". Ранее Фуркад-старший выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Светлана Журова предложила дать Симону Фуркаду гражданство России
Светлана Журова предложила дать Симону Фуркаду гражданство России
По словам Журовой, если Фуркад изъявит желание получить гражданство России, в Госдуме помогут ему.
«Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повёл себя как спортсмен очень правильно. Однако если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции.
Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — приводит её слова «РБК-Спорт».