Медведева могут убрать с Уимблдона

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что Медведеву будет отказано в участии в Уимблдоне в 2022 году, если спортсмен не выступит с осуждением действий России на Украине. По информации издания, AELTC не столкнется с какими-либо юридическими последствиями, если наложит запрет на участие россиян в Уимблдонском турнире, из-за его независимого статуса.

"Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет, поэтому они не подпадут под действие тех же законов о дискриминации, как в турах (ATP, WTA и ITF)", — заявил представитель AELTC.

"Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков, например, если они были признаны виновными в договорных матчах или употреблении допинга, но вы должны в состоянии продемонстрировать, что эти действия разумны. В этом случае, если бы организаторы Туров предприняли решительные действия, российские игроки могли бы утверждать, что им мешают зарабатывать на жизнь не по их вине. Однако для Уимблдона это не так уж важно", — добавил он.