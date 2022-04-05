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Из-за утечки топлива паром «Пирет» пропустил два рейса

rus.postimees.ee
Из-за утечки топлива паром «Пирет» пропустил два рейса
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Паром "Пирет"
Паром "Пирет" Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Два рейса парома «Пирет» сегодня, 5 апреля были отменены из-за утечки топлива одного из транспортных средств на борту.

Паром пропустил выходы из Виртсу в 14:40 и Куйвасту в 15:15.

По словам члена правления TS Laevad и начальника отдела судоходства Гульдара Кивро, из находившегося на борту транспортного средства вылилось 300 литров дизельного топлива, которое необходимо убрать.

«Нет никакой опасности для пассажиров, членов экипажа или корабля», — добавил Кивро.

Другие рейсы маршрута Виртсу-Куйвасту пройдут по плану.

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