Два рейса парома «Пирет» сегодня, 5 апреля были отменены из-за утечки топлива одного из транспортных средств на борту.
Из-за утечки топлива паром «Пирет» пропустил два рейса
Из-за утечки топлива паром «Пирет» пропустил два рейса
Паром пропустил выходы из Виртсу в 14:40 и Куйвасту в 15:15.
По словам члена правления TS Laevad и начальника отдела судоходства Гульдара Кивро, из находившегося на борту транспортного средства вылилось 300 литров дизельного топлива, которое необходимо убрать.
«Нет никакой опасности для пассажиров, членов экипажа или корабля», — добавил Кивро.
Другие рейсы маршрута Виртсу-Куйвасту пройдут по плану.
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