Италия, Дания и Швеция высылают российских дипломатов

По словам Ди Майо, высылка россиян связана с вопросами национальной безопасности Италии и нынешним кризисом, связанным "с необоснованной российской агрессией в отношении Украины". Посол России Сергей Разов утром того же дня вызван в министерство иностранных дел в Риме, где был проинформирован о решении итальянских властей.

Дания и Швеция объявили о высылке части сотрудников российских посольств

В тот же день Дания выслала 15 российских дипломатов. О данном решении на фоне сообщений о предполагаемых военных преступлений российских солдат на территории Украины объявил глава МИД в Копенгагене Еппе Куфуд. По его словам, речь идет о работавших в посольстве РФ офицерах российских спецслужб, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. Дания не допускает шпионажа на своей территории, подчеркнул Куфуд. При этом российский посол и остальные сотрудники посольства смогут остаться в Дании.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила о высылке трех российских дипломатов.

Совместная европейская инициатива

Накануне Берлин объявил персонами нон грата 40 российских дипломатов из аккредитованных в Германии 104 дипсотрудников РФ. "Снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде", - говорится в заявлении гукраиныnлавы внешнеполитического ведомства ФРГ. Поэтому "федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", - указывается далее. При этом в Берлине предупредили о работе совместно с партнерами над дальнейшими ответными действиями.