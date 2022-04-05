Вслед за Германией и Францией, накануне объявивших о высылке большого числа российских дипломатов, аналогичное решение приняли ряд других европейских стран. На фоне продолжающейся войны России против Украины во вторник, 5 апреля, Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов. Данные меры согласованы с европейскими партнерами, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо в Берлине, пишет Deutsche Welle.
Италия, Дания и Швеция высылают российских дипломатов
По словам Ди Майо, высылка россиян связана с вопросами национальной безопасности Италии и нынешним кризисом, связанным "с необоснованной российской агрессией в отношении Украины". Посол России Сергей Разов утром того же дня вызван в министерство иностранных дел в Риме, где был проинформирован о решении итальянских властей.
Дания и Швеция объявили о высылке части сотрудников российских посольств
В тот же день Дания выслала 15 российских дипломатов. О данном решении на фоне сообщений о предполагаемых военных преступлений российских солдат на территории Украины объявил глава МИД в Копенгагене Еппе Куфуд. По его словам, речь идет о работавших в посольстве РФ офицерах российских спецслужб, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. Дания не допускает шпионажа на своей территории, подчеркнул Куфуд. При этом российский посол и остальные сотрудники посольства смогут остаться в Дании.
В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила о высылке трех российских дипломатов.
Совместная европейская инициатива
Накануне Берлин объявил персонами нон грата 40 российских дипломатов из аккредитованных в Германии 104 дипсотрудников РФ. "Снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде", - говорится в заявлении гукраиныnлавы внешнеполитического ведомства ФРГ. Поэтому "федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, которые каждый день работали здесь, в Германии против нашей свободы, против сплоченности нашего общества", - указывается далее. При этом в Берлине предупредили о работе совместно с партнерами над дальнейшими ответными действиями.
Вслед за Германией о высылке большого числа российских дипломатов в тот же день объявила Франция. "Этот шаг является частью европейской инициативы", - заявили в министерстве иностранных дел в Париже. В свою очередь Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с РФ, предписав российским послам покинуть их территории.