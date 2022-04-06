Вне дома: Austerium – место, где живут устрицы

Бренд-шеф Tallink Анти Лепик занимается устрицами уже более 15 лет. Он ежегодно посещает устричные фермы и участвует в конкурсах по открыванию устриц по всему миру. Он – четырехкратный чемпион мира по открыванию этих деликатесных моллюсков.

Им написана книга об устрицах, и относительно недавно в центре Таллинна Лепик открыл крошечный устричный бар, где можно не только съесть две-три свежайших устрицы, запив их бокалом игристого вина или настоящего шампанского, но и заказать блюдо устриц, например, к семейному торжеству. Или, увидев в Facebook объявление, прийти на мастер-класс, что «Вне дома» и сделал несколько дней назад.

Устрицы – существа загадочные. Порой кажется, что они похожи на Мону Лизу, которая, по меткому выражению Фаины Раневской, сама выбирает, на кого ей производить впечатление. Только иногда кажется, что это устрицы выбирают людей, которым они хотят понравиться.

К таким как раз и относится Анти Лепик. Он не просто с немыслимой скоростью открывает устрицы на время, за что удостоен целой галереи дипломов и вереницы призов, часть из которых украшает скромный интерьер бара, но и рассказывает о них увлекательные истории.

Например, он сравнивает моллюсков с вином и, используя термины «терруар» и «маруар», объясняет, что качество и вкус устрицы, как и винограда, зависит от условий выращивания или обитания: например, если в залив впадает река, то из-за поступления пресной воды устрицы становятся сладковатыми. Существует даже карта ароматов и вкусов моллюсков в зависимости от их происхождения. Устричные сомелье, к которым, без сомнения, можно отнести и Лепика, улавливают в разных сортах устриц десятки вкусовых оттенков: тут и белый перец, свежая трава, дыня, грибы…

Конечно, большинство любителей морепродуктов, в том числе и устриц, так тонко в них не разбираются. Их просто или любят, или по каким-то причинам терпеть не могут. Иногда приятие приходит с опытом. Один знакомый гурман предрекал в частной беседе: «В первый раз устрицы тебе не понравятся, во второй ты захочешь их распробовать, в третий – оценишь, а в четвертый – тебя будет от них не оторвать». Оказался прав.

Устриц едят в натуральном виде, то есть ничем не приправляя. Помните ахматовское «свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду»? Для некоторых любителей запах и привкус морской воды уже самодостаточны. Но большинство использует и усилители вкусов: лимон, мелко нарезанный лук-шалот в уксусе – правильно называющийся красивым французским словом mignonette, сырой огурец, хрен, соус табаско... Знатоки разбираются в названиях устриц и в их номерах, обозначающих размер, и заказывают в специализированных ресторанах моллюсков конкретного сорта и любимого размера.

На мастер-классе, кроме рассказа об устрицах и наглядной демонстрации, как их правильно и безопасно открывать, была, естественно, и дегустация.

Фото: Вера Копти.

Восемь сортов устриц разного происхождения продемонстрировали гостям бара Austerium свои вкусовые качества, красоту раковин и прочие достоинства. Verte, Oysri, Poesie, Gillardeau, Perle Noire, Claudia, Umami – одни названия чего стоят! Участникам мастер-класса больше всего, пожалуй, понравилась Poesie: не устрица, а настоящая поэзия!

Свежие устрицы в Таллинне – далеко не дефицит. Они есть в The Nautilus, Love Mussels, Sardiinid. Подают устриц в Salt, причем с халапеньо-лаймом, в «Чайковском» – с лимоном, малиной и тем же mignonette. Если в ресторанных меню пишут просто – свежие устрицы, то в меню Love Mussels значатся два конкретных сорта. В конце концов, устриц можно купить и в магазине…