Мошенники отправляют письма от имени Swedbank

Swedbank не отправлял эти письма и страница, на которую ведет ссылка в письме, не является интернет-банком Swedbank, это поддельный сайт. Банк просит всех соблюдать осторожность и не кликать на ссылку, а также ни в коем случае не вводить свои пароли на этой странице.

Как отличить письмо, отправленное реальным банком Swedbank от поддельного письма? Важно каждый раз проверять, принадлежит ли адрес отправителя Swedbank. Для клиентов в Эстонии это будет электронный адрес, оканчивающийся на @swedbank.ee. Если письмо было отправлено с любого другого адреса, значит, это письмо было отправлено не нами.