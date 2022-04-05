Украинскую рабочую силу ждут и семейный врач, и мебельная фабрика

В среду в общежитие Центра профессионального обучения Валгамаа прибыли 22 украинских военных беженца, которые получили там жилье. К ним присоединились 111 человек из Украины, которые пока заявили, что первоначально будут жить в волости Валга. Один из больших вопросов заключается в том, как удастся беженцам на время конфликта на родине интегрироваться в здешнюю жизнь.