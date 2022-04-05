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Украинскую рабочую силу ждут и семейный врач, и мебельная фабрика

Тийт Лойм
Украинскую рабочую силу ждут и семейный врач, и мебельная фабрика
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Владелец Delux Holding Йоран Вальдемар Шёхольм подтвердил, что завод Gomab заинтересован в украинской рабочей силе.
Владелец Delux Holding Йоран Вальдемар Шёхольм подтвердил, что завод Gomab заинтересован в украинской рабочей силе. Фото: Marko Saarm

В волость Валга прибыли более сотни украинских военных беженцев, которые планируют остаться здесь временно. Хотя пока неизвестно, нашел ли кто-то из них подходящую работу, потенциальных работодателей хватает.

В среду в общежитие Центра профессионального обучения Валгамаа прибыли 22 украинских военных беженца, которые получили там жилье. К ним присоединились 111 человек из Украины, которые пока заявили, что первоначально будут жить в волости Валга. Один из больших вопросов заключается в том, как удастся беженцам на время конфликта на родине интегрироваться в здешнюю жизнь.

На сегодняшний день в детских садах волости Валга места получили десять детей, семеро детей – в Валгаской школе Прийметса и семеро – в Валгаской основной школе. Помимо Центра профессионального обучения, около 35 человек нашли место для проживания в хостеле «Мария» в Валга. Остальные беженцы размещаются у знакомых и родственников. «В хостел и Центр профессионального обучения беженцев направило государство, другие сознательно прибыли, поскольку здесь кто-то был у них», — сказала волостная старейшина Валга Моника Рогенбаум.

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