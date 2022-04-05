Эстония высылает 14 сотрудников российского консульства, а также закрывает российское консульство в Нарве и канцелярию в Тарту

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Мярт Вольмер, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что указанные лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля. Вольмер заявил, что в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищной деятельности российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе взятые на себя международные обязательства. Вице-канцлер также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.