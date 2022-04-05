Позывной "Есенин": россиянин, воюющий за Украину в полку "Азов", попал в плен под Бучей и видел, что там происходит

Со временем батальон был переформирован в полк и переведен в состав Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения военнослужащие полка "Азов" в основном выполняют задачи по защите Мариуполя, который уже почти три недели находится в окружении российских войск.

Хотя российские официальные СМИ сообщают, будто в составе "Азова" воюют исключительно неонацисты, которые ненавидят всех россиян, гражданина России Широбокова в 2014 году приняли в состав батальона без каких-либо проблем.

Артем рассказывает, что пока жил в России, он участвовал в оппозиционных акциях, но говорит, что никогда не причислял себя к неонацистам и не состоял ни в каких подобных объединениях.

"Я участвовал в разных оппозиционных акциях, меня вносили в разные списки центра по борьбе с экстремизмом: националистов, несогласных, оппозиционеров и так далее, - рассказывал он о своей жизни в Самаре до отъезда в Киев. - Организовывали травлю по моей учебе, устраивали обыски дома. Я участвовал в оппозиционной деятельности, но не состоял ни в одной организации, потому что в России, на мой взгляд, нет достойных оппозиционных организаций. Я лишь посещал отдельные митинги, которые я поддерживал".

"Поэтому никаким ультраправым я не был. Так любого несогласного с российской властью можно обвинить в том, что он ультраправый, фашист какой-то, нацист".

Во время протестов на Майдане Артем вступил в организацию "Патриот Украины", из активистов которой после начала боевых действий на востоке страны начали формировать добровольческий батальон "Азов": "Но здесь "националист" не равно "фашист". Здесь к национализму, если это просто любовь к своей нации, относятся нормально. Только в России национализм уравняли с фашизмом", - рассказывал тогда Широбоков.

При этом в "Правом секторе", про который тогда много писали российские государственные СМИ, он не состоял: "Я видел, что про меня это пишут, но тут всё просто: кто в России знает "Патриот Украины"? Никто не знает. А "Правым сектором" уже какой год пугают всех, поэтому следователям и выгодно было подавать это как суд над активистом "Правого сектора". Точно так же в российских СМИ писали, что позывной "Есенин" я получил якобы еще от самарских скинхедов, а на самом деле - только на Майдане, потому что привез с собой том стихов".

Фейсбук Широбокова. Фото: BBC

На фронте тогда Артем пробыл два года, пока "Азов" не вывели с передовой: "Сейчас на гражданке живу, работаю дизайнером в гражданском корпусе "Азова". Я посчитал, что полезнее уйти, заняться документами, работой, девушка у меня появилась. Сейчас езжу только на разные праздничные мероприятия батальона, а так живу в Киеве и на Донбасс давно не ездил" - рассказывал он о своей жизни в 2017 году.

"Я хочу конца войны"

Сейчас Артем продолжает нести службу в ВСУ: "Сейчас происходит контрнаступление и зачистка населенных пунктов. Недавно я участвовал в освобождении Лукьяновки", - оценивает он текущее положение дел на фронте. "Учитывая масштабы и силы, брошенные Россией против Украины", он уверен, что Украина побеждает - как на фронте, так и в информационном плане, а такие большие города, как Киев и Харьков, стоят и не падут.

"В экономическом плане война уже давно перешла на территорию России и наносит урон на долгие годы вперед", - считает Артем.

"В 2014-м я воевал как иностранный доброволец, выражая поддержку украинцам и несогласие с политикой Путина. Сейчас я пошел на войну как гражданин Украины, я защищаю свою страну, на которую напала Россия и ее преступный режим", - говорит он.