«Бегал по автобусу и звал маму»: в Таллинне потерялся маленький ребенок

В группе «Таллиннцы» в Facebook появился пост от горожанки, которая стала свидетельницей инцидента в автобусе номер 42. По словам автора публикации, примерно в 11 часов маленький мальчик остался один в автобусе. «Бедный ребенок бегал по автобусу и звал маму. Никто из находящихся в автобусе не реагировал, и тогда я поняла, что что-то тут не так. Я обратилась к малышу, он мне объяснил, что мамы нет в автобусе. Я отвела его к водителю автобуса, тот обещал вызвать полицию и связаться с автобусным парком», - говорится в посте.

Автор добавила, что мальчик остался с водителем, а ее сильно беспокоит судьба ребенка: нашлись ли родители?

Руководитель отдела коммуникаций АО "Таллиннский общественный транспорт" Ольга Полиенко подтвердила, что действительно такой инцидент произошел. «Да, такой случай был зафиксирован сегодня днем. Ребенок был передан сотрудникам Департамента полиции и погранохраны», - сообщила она.

В полиции заверили, что с ребенком все в порядке и он передан родителю. «В 11 часов в полицию поступило два сообщения, в одном мать пятилетнего мальчика сообщила, что потерялся ребенок, в другом же сообщили, что ребенок найден в автобусе. Большое спасибо неравнодушному человеку, заметившему ребенка, которому была нужна помощь, и водителю автобуса. Патруль полиции передал ребенка матери, все в порядке», - говорит лейтенант полиции Артур Гельвей, патрульная служба Ляэне-Харьюского отделения полиции.