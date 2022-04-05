Правительство намерено изменить Закон о границе, чтобы эффективнее отражать незаконную массовую миграцию

«Изменение закона о государственной границе необходимо для того, чтобы полиция могла работать и в таких ситуациях, когда иностранцев используют как оружие для проведения гибридных атак, какие мы наблюдали на границе Белоруссии с Европейским союзом, - сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. – У каждого государства есть суверенное право контролировать прибытие в страну, пребывание в ней и отъезд из нее всех людей, которые не являются ее гражданами. Мы также готовы исполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе обязанность предоставления международной защиты тем иностранцам, которые в этом нуждаются».

Согласно поправкам, Департамент полиции и погранохраны может не принимать ходатайство о международной защите у незаконно прибывших в страну иностранцев и выслать их обратно без оформления предписания о выезде и запрета на въезд. В Эстонию из-за пределов Европейского союза можно въезжать только через открытый пограничный пункт.

Одновременно Департамент полиции и погранохраны получит право определять места, где иностранец может подать ходатайство о международной защите.

Согласно законопроекту, более гибким станет также порядок привлечения Сил обороны и Кайтселийта к охране общественного порядка и конституционного строя, в случае, если ресурсов полиции и погранохраны будет недостаточно. Сейчас Силы обороны или Кайтселийт можно привлекать самое большее на 30 дней. Однако это не соответствует изменившейся обстановке, в которой необходимость в подобных мерах может сохраняться в течение более долгого времени.

С лета 2021 года Литва, Латвия и Польша оказались под давлением искусственно созданного миграционного потока. Летом 2021 года из Белоруссии в Литву, Латвию и Польшу незаконно проникли 8267 граждан третьих стран, из них 4326 в Литву, 446 в Латвию и 3495 в Польшу. Подано было 12 143 ходатайства о международной защите, из них 3826 в Литве, 613 в Латвии и 7704 в Польше. Три страны предотвратили в общей сложности 48 445 незаконных попыток проникнуть на территорию ЕС. Большая часть нелегальных мигрантов была курдского происхождения и являлась гражданами Ирака, в меньшей степени были представлены граждане Афганистана и Сирии. Более 10 949 человек прибыло в течение 2021 года в Германию через Польшу. Из-за всплеска иммиграции Латвия, Литва и Польша объявили чрезвычайное положение, ЕС назвал это атакой против всего Европейского союза.