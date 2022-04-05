Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильном ветре, ливневом дожде и снегопаде. Погодные условия, вызванные дождем и сильным ветром, могут сделать улицы и дороги очень скользкими, а условия вождения крайне сложными.
Swedbank компенсировал автовладельцам ущерб от шторма в размере 50 000 евро
По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, в 2021 году компания Swedbank P&C Insurance зарегистрировала 20 страховых случаев, связанных с ураганом, с общим ущербом в 50 000 евро. «Самый крупный убыток по страхованию каско, связанный с ураганом, возмещенный страховой компанией Swedbank одному клиенту, составил 13 000 евро и был вызван сломанными деревьями, которые упали на автомобиль из-за сильного ветра», – сказал Кизанд.
Днем с наибольшим количеством заявлений об ущербе в истории автострахования Swedbank по-прежнему является 23 февраля 2020 года, когда на Эстонию обрушился ледяной шторм. В этот день по всей Эстонии произошло 350 аварий. Было гораздо больше столкновений, чем обычно, когда автомобиль терял управление и непреднамеренно скользил на полосу встречного движения, а также на движущиеся и припаркованные автомобили, на дорожные знаки, дорожные ограждения, заборы и даже здания.
«При сильном ветре, дожде и снеге улицы и дороги могут стать настоящим катком, и видимость может ухудшиться, – сказал Кизанд. - Резкий старт или резкое торможение могут привести к заносу автомобиля, и водитель может потерять контроль над транспортным средством. Чтобы сделать вождение более безопасным как для водителя, так и для других участников дорожного движения, важно соблюдать достаточную дистанцию и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям. В то же время стоит убедиться, что на автомобиль оформлено дорожное страхование, а также полезно иметь страхование каско».