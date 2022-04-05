Swedbank компенсировал автовладельцам ущерб от шторма в размере 50 000 евро

По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, в 2021 году компания Swedbank P&C Insurance зарегистрировала 20 страховых случаев, связанных с ураганом, с общим ущербом в 50 000 евро. «Самый крупный убыток по страхованию каско, связанный с ураганом, возмещенный страховой компанией Swedbank одному клиенту, составил 13 000 евро и был вызван сломанными деревьями, которые упали на автомобиль из-за сильного ветра», – сказал Кизанд.

Днем с наибольшим количеством заявлений об ущербе в истории автострахования Swedbank по-прежнему является 23 февраля 2020 года, когда на Эстонию обрушился ледяной шторм. В этот день по всей Эстонии произошло 350 аварий. Было гораздо больше столкновений, чем обычно, когда автомобиль терял управление и непреднамеренно скользил на полосу встречного движения, а также на движущиеся и припаркованные автомобили, на дорожные знаки, дорожные ограждения, заборы и даже здания.