Латвия закрывает генеральные консульства РФ в двух городах

Дипломатический персонал этих консульств объявлен в Латвии персонами нон грата, передает Rus.TVNET. Решение было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России.

В МИД отмечают, что Латвия неоднократно и самым решительным образом осуждала военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину.

«В международном сообществе широко распространились свидетельства убийств, зверств и военных преступлений российских вооруженных сил против мирного населения Украины, а также действий российских военных по уничтожению имущества людей и гражданской инфраструктуры на оккупированных территориях Украины», - говорится в заявлении МИД.

Незаконное вторжение России и военные преступления, совершенные ее вооруженными силами, однозначно противоречат международным обязательствам России. Всю ответственность должны взять на себя те, кто принимал, исполнял и поддерживал решения о военной агрессии и преступлениях на Украине, заявили в МИД.

Сегодня об этом решении извещен посол России в Латвии Михаил Ванин. Деятельность российских консульств в Латвии запрещена с 1 мая. До этого срока их сотрудники должны покинуть Латвию.