Украинские войска, вошедшие в небольшой город Буча под Киевом, нашли кошмар, оставленный российскими оккупационными войсками. Согласно имеющейся на данный момент информации, было зверски убито более 300 мирных жителей, передает Postimees.

Преступления, совершенные российскими войсками в отношении мирных жителей, вызвали бурную реакцию западных стран. Президент Украины Владимир Зеленский назвал массовые убийства в Буче геноцидом.

Сотни убитых мирных жителей остались на дороге, многие со связанными за спиной руками, многие сожжены.

Это жуткие кадры, но кадры, которые должен увидеть каждый, чтобы понять, что представляет из себя война России против Украины.

Фото: Mykhaylo Palinchak / SOPA / Zuma / Scanpix
Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP / Scanpix
Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP / Scanpix
Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix
Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
У многих были связаны руки за спиной. 
У многих были связаны руки за спиной. Фото: Heidi Levine / Scanpix
Фото: Carol Guzy / ZUMA / Scanpix
Фото: Heidi Levine / Scanpix
Татьяна Недашковская, мужа которой убили российские солдаты.
Татьяна Недашковская, мужа которой убили российские солдаты. Фото: Rodrigo Abd / AP / Scanpix
Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP / Scanpix
Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix
Вчера Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский. 
Вчера Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
Массовое захоронение.
Массовое захоронение. Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
Вчера украинские солдаты раздали еду выжившим местным жителям. 
Вчера украинские солдаты раздали еду выжившим местным жителям. Фото: Carol Guzy / ZUMA / Scanpix
Фото: Carol Guzy / ZUMA / Scanpix
Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix
Фото: Mykhaylo Palinchak / ZUMA / Scanpix
Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix
Фото: Carol Guzy / ZUMA / Scanpix
Фото: Carol Guzy / ZUMA / Scanpix
Фото: MARKO DJURICA / REUTERS / Scanpix
Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix
Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix