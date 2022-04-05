Пытки, убийства и сожжение тел: военные преступления в Буче шокировали весь мир
Украинские войска, вошедшие в небольшой город Буча под Киевом, нашли кошмар, оставленный российскими оккупационными войсками. Согласно имеющейся на данный момент информации, было зверски убито более 300 мирных жителей, передает Postimees.
Преступления, совершенные российскими войсками в отношении мирных жителей, вызвали бурную реакцию западных стран. Президент Украины Владимир Зеленский назвал массовые убийства в Буче геноцидом.
Сотни убитых мирных жителей остались на дороге, многие со связанными за спиной руками, многие сожжены.
Это жуткие кадры, но кадры, которые должен увидеть каждый, чтобы понять, что представляет из себя война России против Украины.