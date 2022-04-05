Украинские войска, вошедшие в небольшой город Буча под Киевом, нашли кошмар, оставленный российскими оккупационными войсками. Согласно имеющейся на данный момент информации, было зверски убито более 300 мирных жителей, передает Postimees .

Сотни убитых мирных жителей остались на дороге, многие со связанными за спиной руками, многие сожжены.

Это жуткие кадры, но кадры, которые должен увидеть каждый, чтобы понять, что представляет из себя война России против Украины.