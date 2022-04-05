Бюджет РФ недополучил в марте 302 млрд рублей нефтегазовых доходов

Из-за снижения экспорта российских нефти и газа, и других факторов в марте в бюджет РФ от продажи этих энергоносителей поступило на 302 миллиарда рублей меньше, чем прогнозировалось. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило министерство финансов России. Среди причин недополучения нефтегазовых доходов ведомство также называет замедление поступлений налога на добавленный доход и рост возмещения акциза на нефтяное сырье, пишет Deutsche Welle.