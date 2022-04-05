Из-за снижения экспорта российских нефти и газа, и других факторов в марте в бюджет РФ от продажи этих энергоносителей поступило на 302 миллиарда рублей меньше, чем прогнозировалось. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило министерство финансов России. Среди причин недополучения нефтегазовых доходов ведомство также называет замедление поступлений налога на добавленный доход и рост возмещения акциза на нефтяное сырье, пишет Deutsche Welle.
Бюджет РФ недополучил в марте 302 млрд рублей нефтегазовых доходов
Бюджет РФ недополучил в марте 302 млрд рублей нефтегазовых доходов
По данным Минфина, совокупный объем дополнительных доходов от экспорта энергоносителей составил 496,3 миллиарда рублей. Министерство ожидает, что в апреле в федеральный бюджет поступят 798,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Санкции, введенные западными странами против Москвы после военного вторжения РФ в Украину в конце февраля, затрагивают, среди прочего, и экспорт из России нефти и газа.