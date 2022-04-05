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CAS зарегистрировал апелляции десяти спортивных федераций на отстранение российских спортсменов

rus.postimees.ee
CAS зарегистрировал апелляции десяти спортивных федераций на отстранение российских спортсменов
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Спортивный арбитражный суд
Спортивный арбитражный суд Фото: FABRICE COFFRINI/AFP

Спортивный арбитражный суд (CAS) на текущий момент зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях, сообщает sports.ru.

CAS получил жалобы от Российского футбольного союза, Олимпийского комитета России, Союза биатлонистов России, Федерации гребли России, Федерации регби России, Федерации спортивной гимнастики России.

Иски к Международному союзу конькобежцев (ISU) подали Союз конькобежцев России, Федерация фигурного катания России, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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