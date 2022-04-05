Спортивный арбитражный суд (CAS) на текущий момент зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях, сообщает sports.ru.
CAS зарегистрировал апелляции десяти спортивных федераций на отстранение российских спортсменов
CAS зарегистрировал апелляции десяти спортивных федераций на отстранение российских спортсменов
CAS получил жалобы от Российского футбольного союза, Олимпийского комитета России, Союза биатлонистов России, Федерации гребли России, Федерации регби России, Федерации спортивной гимнастики России.
Иски к Международному союзу конькобежцев (ISU) подали Союз конькобежцев России, Федерация фигурного катания России, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.