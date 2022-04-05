Видео ⟩ Старейшая гимнастка мира творит чудеса

95-летняя гимнастка до сих пор находится в прекрасной форме.

«Я занимаюсь гимнастикой, чтобы не быть восприимчивой к падениям. Это хорошая профилактика. Я не принимаю никаких таблеток и не болею. Единственный раз, когда я слегка простужалась, я находилась в Сингапуре — кондиционер работал очень сильно», — рассказывала Кваас.

Спортом Кваас занимается довольно активно; помимо гимнастических тренировок, Йоханна регулярно делает пробежки и занимается йогой. Гимнастикой немка увлеклась сравнительно рано – она происходила из семьи гимнастов. Однако замужество и дети вынудили Йоханну уйти из спорта, правда, временно. В 56 лет она возобновила занятия и до сих пор удивляет мир.