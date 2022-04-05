На шоссе Таллинн-Палдиски в Харку сегодня вечером произошла авария, в результате которой на месте было нарушено движение, пишет Postimees.
Авария нарушила движение на Палдиском шоссе, одного человека увезли в больницу
Авария нарушила движение на Палдиском шоссе, одного человека увезли в больницу
Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, авария произошла около 17.20 на восьмом километре Палдиского шоссе. По первоначальным данным, одна машина врезалась в другую сзади, после чего легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, где, в свою очередь, столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком.
Скорая помощь осмотрела участников ДТП и доставила одного мужчину в больницу для дополнительной проверки здоровья. К счастью, никто серьезно не пострадал.
Движение на месте аварии нарушено, точные обстоятельства выясняются.
Ключевые слова