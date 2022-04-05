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Авария нарушила движение на Палдиском шоссе, одного человека увезли в больницу

Свен Рандлайд
Авария нарушила движение на Палдиском шоссе, одного человека увезли в больницу
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

На шоссе Таллинн-Палдиски в Харку сегодня вечером произошла авария, в результате которой на месте было нарушено движение, пишет Postimees.

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, авария произошла около 17.20 на восьмом километре Палдиского шоссе. По первоначальным данным, одна машина врезалась в другую сзади, после чего легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, где, в свою очередь, столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком.

Скорая помощь осмотрела участников ДТП и доставила одного мужчину в больницу для дополнительной проверки здоровья. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Движение на месте аварии нарушено, точные обстоятельства выясняются.

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