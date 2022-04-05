Авария нарушила движение на Палдиском шоссе, одного человека увезли в больницу

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, авария произошла около 17.20 на восьмом километре Палдиского шоссе. По первоначальным данным, одна машина врезалась в другую сзади, после чего легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, где, в свою очередь, столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком.