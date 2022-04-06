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Каллас: дети беженцев не должны стать заложниками раскола нашего общества

Павел Соболев
Каллас: дети беженцев не должны стать заложниками раскола нашего общества
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  • У детей беженцев должна быть возможность ходить в одну школу с эстонскими детьми
  • Работодатели должны брать на себя ответственность за обучение нанятых ими беженцев эстонскому
  • Нужно отказаться от использования символов, создающих внутри нашего общества конфликт

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас в числе прочего ответила на вопросы, касающиеся распределения украинских беженцев по школам Эстонии и запрета на использование в Эстонии враждебной символики.

- Партия «Ээсти 200» в конце прошлой недели начала сбор подписей под народной инициативой, которая предлагает Рийгикогу внести поправки в Закон об основной школе и гимназии. Cогласно этим поправкам, в дальнейшем все дети, поселившиеся в Эстонии, будут обеспечены правом учиться в ближайшей к дому школе с эстонским языком обучения. Вы назвали немыслимой ситуацию, при которой детей украинских беженцев отправляли бы учиться в русскоязычные школы Эстонии, поскольку такое решение отложило бы переход к единой эстонской школе и усилило бы напряженность в русскоязычных школах. Согласно народной инициативе, предлагаемая поправка к закону является основой для перехода к единой школьной системе Эстонии, в которой детей больше не будут делить на разные школы на основании их родного языка. Получается, что украинские беженцы окажутся своего рода катализатором процесса этого перехода?

- Вряд ли ли можно говорить, что они станут именно катализатором, скорее, речь идет о примере такой будущей школы, о создании которой «Ээсти 200» говорит уже давно. Если вы помните нашу партийную рекламу на трамвайных остановках, где обозначались места для эстонских и для русских детей, то именно так и выглядит наша сегодняшняя школьная система. «Ээсти 200» уже давно подчеркивает, что разделять детей по разным школам по признаку родного языка — это существенная ошибка. Речь не идет о том, чтобы русскоязычные дети не могли частично обучаться на родном языке. Суть инициативы касается того, чтобы все дети Эстонии, дети с любым родным языком, могли бы учиться в одной школе.

Сейчас мы столкнулись с реальностью, в которой в Эстонии в короткие сроки оказалось порядка 10 000 детей из Украины. Им нужно ходить или в школу, или в садик. И есть опасность, что им придется теперь самостоятельно решать, где они будут стоять на трамвайной остановке, вместе с эстонцами или вместе с русскими. Они могут стать заложниками раскола нашего общества и оказаться перед необходимостью делать такой выбор. Поэтому наше предложение касается избавления семей беженцев от этого выбора. Украинским детям просто нужно обеспечить возможность ходить в одну школу с эстонскими детьми. Это не значит, что им сразу придется учиться на эстонском языке. Это абсолютно нереально и никак не улучшало бы их образование. Они должны частично учиться на родном языке, но делать это в одной школе с эстонцами.

- Генсек партии «Отечество» и член социальной комиссии Рийгикогу Прийт Сибуль высказался на днях в пользу того, чтобы для украинских детей в Эстонии была создана эстонская по духу, но украинская в смысле языка обучения школа. Сибуль сказал, что русскоязычные школы Эстонии украинским беженцам не подходят, потому что через них интеграция в эстонское общество практически невозможна, но и немедленное помещение украинских детей в эстоноязычную образовательную среду — тоже не лучший выход. Поэтому, по оценке Сибуля, предпочтительным вариантом стало бы обучение детей по украинской системе образования в комплекте с активным изучением эстонского языка. Как вы считаете, такой вариант можно было бы предлагать тем семьям, у которых есть твердое намерение вернуться при первой возможности в Украину?

- Я опять-таки не очень понимаю, почему таких детей нужно отправлять учиться в какое-то отдельное здание. Совершенно нормально давать им возможность учиться на украинском языке и по украинской образовательной программе, но почему для этого нужно определять их в какую-то отдельную школу? Так сейчас в Эстонии уже обстоит дело с русскими детьми, которые тоже направляются в отдельные школы. Собираем в отдельном здании русских детей, учителей и родителей, а потом думаем, как же научить их там эстонскому языку. Но это не срабатывает, не сработает и с украинцами. Тому есть даже чисто педагогические объяснения. В Эстонии это пробовали делать много раз, но ни к чему хорошему это не приводило.

Все дети должны учиться в одной школе. И речь не о том, чтобы посадить всех украинских детей в классы, где сейчас учатся только эстонские дети. Это действительно нереально, потому что украинский семиклассник не может взять и просто начать учить математику на эстонском языке. Поэтому нужно открывать украинские классы с обучением на украинском языке по украинской программе, по крайней мере, до осени. Но почему такие классы нужно делать в отдельной от эстонцев школе?

- В начале апреля было объявлено, что с июля Эстония предоставит возможность бесплатного изучения эстонского языка для 10 000 беженцев. Поскольку прибывшие украинцы проявляют активный интерес к изучению языка уже сейчас, некоторые самоуправления организовали курсы самостоятельно. При этом Министерство культуры Эстонии признает, что реальный спрос на курсы эстонского со стороны беженцев может быть в 2,5 раза больше, но у Эстонии нет для этого ресурсов, в первую очередь — человеческих, то есть нужного количества преподавателей. Какие есть возможности решить эту проблему?

- Я тоже боюсь, что необходимого количества преподавателей просто нет. Мы хорошо знаем, что этих преподавателей не хватало для обучения эстонскому даже местного русскоязычного населения, среди которого на эти курсы всегда существовал большой спрос. Я думаю, что самая большая надежда в этом вопросе может возлагаться на работодателей, которые сами начнут организовывать курсы эстонского языка для нанятых ими на работу беженцев. Причем прямо на рабочих местах. Невозможно представить, чтобы государство было способно взять всю ответственность такого рода, включая финансирование, на себя. Те работодатели, которую будут активно нанимать беженцев, должны быть готовыми тоже нести часть соответствующих расходов.

- Вероятно, еще в апреле парламент Эстонии рассмотрит направленный в Рийгикогу правительством законопроект о запрете враждебной символики, поддерживающей среди прочего и военную агрессию России в Украине. Ясно, что власти Эстонии торопятся принять этот закон до 9 мая. В нынешнем году эта дата действительно связана с повышенным риском крупных нарушений правопорядка? Или, быть может, наоборот, фактор войны в Украине как раз заставит людей вести себя сдержаннее и быть более терпимыми?

- Мне очень хорошо понятно желание людей почтить память погибших во Второй мировой войне, тех, кто воевал против гитлеровской Германии. Европа делает это 8 мая, и если русскоязычные люди хотят делать это 9 мая, это можно понять. Вопрос в том, какие формы для этого использовать, какие символы применять. Нужно отдавать себе отчет, что значат для эстонцев все символы, которые связаны со сталинским режимом, с Советской армией, которая была инструментом этого режима даже тогда, когда вела войну против Гитлера. Поэтому мне очень хочется надеяться, что в этот раз нам удастся отказаться от использования всех символов, создающих внутри нашего общества конфликт. Вместо этого лучше постараться создать такие символы, которые нас объединяют. Ведь окончание Второй мировой войны важно для всех жителей Эстонии, и все люди, по сути, отмечают в эту годовщину одну и ту же вещь, но делать это следует без георгиевских ленточек, флагов СССР и прочей символики, воспринимающейся эстонцами в качестве символики агрессора.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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