Каллас: дети беженцев не должны стать заложниками раскола нашего общества

- Я опять-таки не очень понимаю, почему таких детей нужно отправлять учиться в какое-то отдельное здание. Совершенно нормально давать им возможность учиться на украинском языке и по украинской образовательной программе, но почему для этого нужно определять их в какую-то отдельную школу? Так сейчас в Эстонии уже обстоит дело с русскими детьми, которые тоже направляются в отдельные школы. Собираем в отдельном здании русских детей, учителей и родителей, а потом думаем, как же научить их там эстонскому языку. Но это не срабатывает, не сработает и с украинцами. Тому есть даже чисто педагогические объяснения. В Эстонии это пробовали делать много раз, но ни к чему хорошему это не приводило.

Все дети должны учиться в одной школе. И речь не о том, чтобы посадить всех украинских детей в классы, где сейчас учатся только эстонские дети. Это действительно нереально, потому что украинский семиклассник не может взять и просто начать учить математику на эстонском языке. Поэтому нужно открывать украинские классы с обучением на украинском языке по украинской программе, по крайней мере, до осени. Но почему такие классы нужно делать в отдельной от эстонцев школе?

- В начале апреля было объявлено, что с июля Эстония предоставит возможность бесплатного изучения эстонского языка для 10 000 беженцев. Поскольку прибывшие украинцы проявляют активный интерес к изучению языка уже сейчас, некоторые самоуправления организовали курсы самостоятельно. При этом Министерство культуры Эстонии признает, что реальный спрос на курсы эстонского со стороны беженцев может быть в 2,5 раза больше, но у Эстонии нет для этого ресурсов, в первую очередь — человеческих, то есть нужного количества преподавателей. Какие есть возможности решить эту проблему?

- Я тоже боюсь, что необходимого количества преподавателей просто нет. Мы хорошо знаем, что этих преподавателей не хватало для обучения эстонскому даже местного русскоязычного населения, среди которого на эти курсы всегда существовал большой спрос. Я думаю, что самая большая надежда в этом вопросе может возлагаться на работодателей, которые сами начнут организовывать курсы эстонского языка для нанятых ими на работу беженцев. Причем прямо на рабочих местах. Невозможно представить, чтобы государство было способно взять всю ответственность такого рода, включая финансирование, на себя. Те работодатели, которую будут активно нанимать беженцев, должны быть готовыми тоже нести часть соответствующих расходов.

- Вероятно, еще в апреле парламент Эстонии рассмотрит направленный в Рийгикогу правительством законопроект о запрете враждебной символики, поддерживающей среди прочего и военную агрессию России в Украине. Ясно, что власти Эстонии торопятся принять этот закон до 9 мая. В нынешнем году эта дата действительно связана с повышенным риском крупных нарушений правопорядка? Или, быть может, наоборот, фактор войны в Украине как раз заставит людей вести себя сдержаннее и быть более терпимыми?

- Мне очень хорошо понятно желание людей почтить память погибших во Второй мировой войне, тех, кто воевал против гитлеровской Германии. Европа делает это 8 мая, и если русскоязычные люди хотят делать это 9 мая, это можно понять. Вопрос в том, какие формы для этого использовать, какие символы применять. Нужно отдавать себе отчет, что значат для эстонцев все символы, которые связаны со сталинским режимом, с Советской армией, которая была инструментом этого режима даже тогда, когда вела войну против Гитлера. Поэтому мне очень хочется надеяться, что в этот раз нам удастся отказаться от использования всех символов, создающих внутри нашего общества конфликт. Вместо этого лучше постараться создать такие символы, которые нас объединяют. Ведь окончание Второй мировой войны важно для всех жителей Эстонии, и все люди, по сути, отмечают в эту годовщину одну и ту же вещь, но делать это следует без георгиевских ленточек, флагов СССР и прочей символики, воспринимающейся эстонцами в качестве символики агрессора.