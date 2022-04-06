Студия Postimees: ускорят ли дети украинских беженцев переход к единой эстонской школе?

- Генсек партии «Отечество» и член социальной комиссии Рийгикогу Прийт Сибуль высказался на днях в пользу того, чтобы для украинских детей в Эстонии была создана эстонская по духу, но украинская в смысле языка обучения школа. Он сказал, что русскоязычные школы Эстонии украинским беженцам не подходят, потому что через них интеграция в эстонское общество практически невозможна, но и немедленное помещение украинских детей в эстоноязычную образовательную среду — тоже не лучший выход. Поэтому, по словам Сибуля, лучшим вариантом стало бы обучение детей по украинской системе образования в комплекте с активным изучением эстонского языка. Можно ли было бы предлагать такой вариант тем семьям, у которых есть твердое намерение вернуться при первой возможности в Украину?

- Мэр Таллинна Михаил Кылварт несколько дней назад заявил, что напряженность в вопросе обучения детей беженцев в школах Эстонии подогревается во многом и теми заявлениями, с которыми выступают госучреждения. Кылварт утверждает, что некоторые родители в семьях беженцев сами хотят отдать детей в школы с русским языком обучения, но при этом Министерство образования дает сигнал, что в русских школах может быть опасно. Если какие-то родители действительно хотят отдать детей в русскоязычную школу, нужно ли им в этом препятствовать?

- В начале апреля было объявлено о том, что с июля Эстония предоставит возможность бесплатного изучения эстонского языка для 10 000 беженцев. При этом Министерство культуры Эстонии признает, что реальный спрос беженцев на курсы эстонского может быть в 2,5 раза больше, но у Эстонии нет таких ресурсов, в первую очередь — человеческих, то есть — нужного количества преподавателей. Какие есть возможности решить эту проблему?