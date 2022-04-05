Вт, 5.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Непогода во вторник нарушила движение поездов Elron в западном направлении

BNS
Непогода во вторник нарушила движение поездов Elron в западном направлении
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Поезд Elron. Иллюстративное фото.
Поезд Elron. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

Повреждение в инфраструктуре железной дороги во вторник вечером привело к сбою в железнодорожном сообщении в западном направлении.

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Elron, отметив, что во вторник вечером по этой причине не состоится рейс номер 571 на перегоне Таллинн-Кейла. Пассажиров просят воспользоваться рейсом 573 на направлении Таллинн-Палдиски в период с 18.28-19.30 или рейсом 575 в направлении Таллинн-Кейла с период с 18.48-19.25.

Рейс номер 570 на линии Кейла-Таллинн будет отменен.

Как пояснили в Elron, непогода вывела из строя поворотную стрелку в районе Кейла.

Ключевые слова
Наверх