Непогода во вторник нарушила движение поездов Elron в западном направлении

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Elron, отметив, что во вторник вечером по этой причине не состоится рейс номер 571 на перегоне Таллинн-Кейла. Пассажиров просят воспользоваться рейсом 573 на направлении Таллинн-Палдиски в период с 18.28-19.30 или рейсом 575 в направлении Таллинн-Кейла с период с 18.48-19.25.