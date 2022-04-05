Повреждение в инфраструктуре железной дороги во вторник вечером привело к сбою в железнодорожном сообщении в западном направлении.
Непогода во вторник нарушила движение поездов Elron в западном направлении
Непогода во вторник нарушила движение поездов Elron в западном направлении
Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия Elron, отметив, что во вторник вечером по этой причине не состоится рейс номер 571 на перегоне Таллинн-Кейла. Пассажиров просят воспользоваться рейсом 573 на направлении Таллинн-Палдиски в период с 18.28-19.30 или рейсом 575 в направлении Таллинн-Кейла с период с 18.48-19.25.
Рейс номер 570 на линии Кейла-Таллинн будет отменен.
Как пояснили в Elron, непогода вывела из строя поворотную стрелку в районе Кейла.
Ключевые слова