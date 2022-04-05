Как редактируются статьи "Википедии" о войне в Украине и грозит ли ей блокировка

Речь идет о пяти статьях - "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".

"Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Авторы размещенных на "Википедии" статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Несмотря на эти слова, Роскомнадзор не стал прибегать к досудебной блокировке указанных материалов, как это было сделано ранее с рядом российских СМИ, но предупредил, что "Википедии" может грозить штраф до 4 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор дважды требовал удалить статью "Вторжение России на Украину" по требованию Генпрокуратуры. Она пробыла в реестре информации, распространяемой с нарушением закона с 1 по 9 марта, а потом с 29 по 31 марта, свидетельствуют данные энциклопедии. Сейчас статья остается в открытом доступе.

"Последние 10 лет "Википедия" живет в таких условиях"

"Википедия" находится в реестре запрещенных сайтов с 2012 года, и ее могут заблокировать каждую минуту вот уже на протяжении 10 лет, - сказал Би-би-си исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский. - Для этого какие-то дополнительные действия не нужны, надо только захотеть, и "Википедия" будет заблокирована вполне по закону. Последние 10 лет "Википедия" живет в таких условиях".

"Да, сейчас заблокированы "Фейсбук", "Инстаграм" и "Твиттер". Безусловно, риски возросли. Есть риск, что "Википедия" будет тоже заблокирована, но это приведет к тому, что статьи перестанут редактировать из России. Конечно, у людей разные есть мнения, но вне Россия мнения у людей сейчас более-менее схожи, - считает Козловский. - Произойдет смещение от нейтральности в ту сторону, которой они как раз хотели бы избежать. Это приведет к противоположному эффекту. Сейчас нельзя сказать, что проталкивается либо пророссийская, либо проукраинская точка зрения. Все спорят, выбирают, как написать наиболее нейтрально. Если Россия будет отключена от "Википедии", "Википедия" же никуда не денется - она лишится только авторов из России".

Как Роскомнадзор объясняет свои требования