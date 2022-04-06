ИНТЕРВЬЮ ⟩ Представитель США в ОБСЕ: Кремль должен понести потери, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии

«Сейчас в ОБСЕ вообще очень мало места для консенсуса с Россией просто потому, что представители РФ продолжают извергать пропаганду, ложь и дезинформацию каждый раз, когда открывают рот. Это не дает большой надежды на то, что мы сможем достичь какого-либо дипломатического решения».