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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Представитель США в ОБСЕ: Кремль должен понести потери, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии

18+
Берит Нука
, редактор
Представитель США в ОБСЕ: Кремль должен понести потери, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии
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51-летняя Людмила Вергинская на похоронах друга своего сына, убитото российскими военными в Буче. Украина, 5 апреля 2022 года. ФОТО: REUTERS/Zohra Bensemra
51-летняя Людмила Вергинская на похоронах друга своего сына, убитото российскими военными в Буче. Украина, 5 апреля 2022 года. ФОТО: REUTERS/Zohra Bensemra Фото: ZOHRA BENSEMRA

Запад должен твердо поддерживать Украину, но прекращение кровопролития зависит исключительно от президента России Владимира Путина, заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Р. Карпентер, пишет Postimees.

«Сейчас в ОБСЕ вообще очень мало места для консенсуса с Россией просто потому, что представители РФ продолжают извергать пропаганду, ложь и дезинформацию каждый раз, когда открывают рот. Это не дает большой надежды на то, что мы сможем достичь какого-либо дипломатического решения».

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