Запад должен твердо поддерживать Украину, но прекращение кровопролития зависит исключительно от президента России Владимира Путина, заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Р. Карпентер, пишет Postimees.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Представитель США в ОБСЕ: Кремль должен понести потери, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии
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Представитель США в ОБСЕ: Кремль должен понести потери, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии
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