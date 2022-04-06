Потисепп: не волнуйтесь о ценах на хлеб – вырастим зерна больше!

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель Союза пищевых производителей Сирье Потисепп.

Выдержки из беседы:

– По оценке экспертов, дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен. Может ли цена хлеба подскочить до 10 евро за буханку к концу года?

– Не надо забегать вперед! Сейчас вокруг этого слишком много эмоций. Нынче аналитики не могут даже предсказать, что будет через полгода. Цена хлеба будет зависеть от урожая этого года. На данный момент можно только спекулировать на эту тему.

Очевидно, что цены будут расти. Возможно даже, что цены на хлеб весьма заметно увеличатся.

– До 10 евро за буханку?

– Лично я в это не верю. Не вижу таких предпосылок.

– Что может помешать реализации такого прогноза?

– Многое зависит от урожайности и погоды. Известно также, что примерно 30% объема пшеницы покрывается за счет Украины и России, а эти поставки по разным причинам остановились.

Хочу сказать: не волнуйтесь! Эстония вырастит даже больше зерна, чем нам требуется для внутренних нужд.

– При удачном раскладе мы сможем обеспечить свои внутренние потребности?

– Да. С этим у нас дела обстоят довольно хорошо.

Вырастим больше зерна, обеспечим больше молока и выловим больше рыбы.

Причем даже больше, чем сами потребляем. Кроме того, Эстония обеспечивает себя свининой на 80%, курятиной – на 65%. Остальное – это уже мелочи.

До сих пор нам также удавалось экспортировать зерно, при необходимости экспортные объемы можно будет оставить в Эстонии. Так что я не предвижу никакой нехватки зерна. Вопрос только в цене.

Мы являемся частью общего мира. Когда спрос превышает предложение, цены будут расти. Особенно во время кризиса, когда каждая страна стремится обеспечить в первую очередь свои нужды.

– Как отразится на цене хлеба дефицит удобрений?

– Удобрения оказывают огромное влияние на стоимость.

Удобрения уже подорожали в 8 раз. Наши фермеры 60% от их общего объема получали из России.

Больше этих удобрений не будет.

– По оценке министра экономики Таави Ааса, кризис с удобрениями ударит по населению гораздо больнее, чем рост цен на топливо. Каковы прогнозы?

– Согласна с мнением министра, но нужно заглянуть поглубже. В продуктах питания мы нуждаемся ежедневно. Цена имеет важное значение. Сейчас потребители стали крайне чувствительны к ценам, поскольку столкнулись с огромными счетами за электричество, отопление, газ.

Основные статьи расходов населения – продукты питания, транспорт и жилье.

По статистике, на оплату продуктов питания, транспорта и жилья уходит не менее 60% доходов населения. Тут пора задуматься, что вообще сможет себе позволить житель Эстонии после оплаты всего необходимого.