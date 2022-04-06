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Студия Postimees: буханка хлеба за 10 евро к концу года?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: буханка хлеба за 10 евро к концу года?
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По данным экспертов, дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен. Может ли цена хлеба подскочить к концу года до 10 евро за буханку? Как замедлить стремительный рост цен на продукты питания?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Союза пищевых производителей Сирье Потисепп. Смотрите интервью в 13:30!

  • Чем можно заместить прервавшиеся поставки зерна из Украины и России?
  • Как отразится на цене продовольствия дефицит удобрений?
  • По словам министра экономики Таави Ааса, кризис с удобрениями ударит по населению гораздо больнее, чем рост цен на топливо. Каковы прогнозы?
  • Как отразится на цене продуктов возможное закрытие границ между странами Балтии, Россией и Белоруссией?
  • Дефицит каких продуктов может усилиться?  
  • Как замедлить стремительный рост цен на продукты?
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