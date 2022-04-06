По данным экспертов, дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен. Может ли цена хлеба подскочить к концу года до 10 евро за буханку? Как замедлить стремительный рост цен на продукты питания?
Студия Postimees: буханка хлеба за 10 евро к концу года?
13:30
Студия Postimees: буханка хлеба за 10 евро к концу года?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Союза пищевых производителей Сирье Потисепп. Смотрите интервью в 13:30!
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