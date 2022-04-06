Американский историк и политолог российского происхождения Юрий Фельштинский, еще в 2015 году предсказавший – вплоть до направления главных ударов – вторжение российских войск в Украину, считает, что и без того неоправданно затянувшееся промедление НАТО с активным противостоянием Путину приведет не просто к эскалации конфликта, а к реальному перерастанию его в Третью мировую войну.
Ваш выход, господа генералы!
При этом маститый эксперт не ограничивается декларативными заявлениями, а называет определенную последовательность событий. По его мнению, основывающемуся на логике происходящего, если Путину удастся, используя против Запада ядерный шантаж, сломить сопротивление Украины, то следующими в цепочке станут Молдавия, где на территории Приднестровья уже находится группировка войск РФ, и Белоруссия; затем – Финляндия, когда-то входившая в состав Российской империи, и, не исключено, Швеция.
Все эти страны не являются членами НАТО. А значит – если делать логические выводы из многочисленных публичных заявлений, как руководителей самого Североатлантического альянса, так и лидеров входящих в него стран – блок не станет вмешиваться в ход боевых действий до тех пор, пока хоть один снаряд не упадет на землю страны, входящей в Альянс.
Однако на этом российский президент, не скрывающий своей главной цели – восстановление Советского Союза, вряд ли успокоится, и, таким образом, очередь рано или поздно дойдет до входящей в НАТО Балтии как бывшей неотъемлемой части СССР.
Россия – не тот сосед
Правда, этот прогноз политолог делал примерно неделю назад, хотя упоминал такую вероятностную цепочку и ранее. А 3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на съезде Социал-демократической партии, заявила, что Финляндии следует серьезно пересмотреть свою позицию по вступлению в НАТО из-за действий России.
«Россия – не тот сосед, каким мы ее считали», – заявила Марин.
По ее мнению, как передает портал Yle, Хельсинки столкнется с последствиями при любом развитии событий – если граждане страны одобрят вступление страны в НАТО или если они отвергнут эту инициативу. Однако решить это необходимо «тщательно, но быстро», уверена Марин, предложив сделать это уже нынешней весной.
Упрекать Фельштинского в том, что он не предусмотрел такой возможности, говоря о намерении Путина воссоединить Финляндию с Россией, не стоит: ситуация развивается такими темпами (и они будут только нарастать) и такими зигзагами, что даже самые продвинутые эксперты не в состоянии предвидеть всего. К тому же если вопрос о натофикации финнов и будет решен положительно этой весной, то до его практического воплощения еще немало воды должно утечь, а будет ли Путин ждать?
Уже бесспорно ясно: какими бы нелепыми или фантастическими ни казались сегодня прогнозы относительно эскалации «военной спецоперации в защиту Донбасса», в реальности верховный главнокомандующий России откровенно демонстрирует, что от него можно ждать всего, что угодно, и даже сверх того. И настало время пересмотра представлений и оценок, ставших привычными за последние годы. На самом деле это время настало давно, но, увы…
В таком контексте совсем по-другому выглядят решения об увеличении военного бюджета Эстонии и её ближайших соседей по региону. И если еще два-три месяца назад многим (мне в том числе) казалось, что перераспределение расходной части бюджета в пользу оборонных инициатив – за счет таких статей, как, к примеру, медицина, образование, наука или культура – не оправданно и не поможет достичь желаемой цели, то сегодня дóлжно признать такую позицию ошибочной.
Тише, ораторы!
И дело, конечно, не в закупке десятка дополнительных бронетранспортеров и/или сотни-другой переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Как ни печально, но придется покинуть зону комфорта. И уже не только в сугубо личном смысле, типа «встать с дивана и сделать правильный шаг в сторону перемен».
Зона комфорта в рассматриваемом случае – система привычных представлений о том, что Земля круглая, вода мокрая, а человек, конечно же, является носителем разума и поэтому просто обязан звучать гордо. Ну, попугает нас какой-нибудь политик возможным применением «военно-технических средств», если не будут выполнены его требования; ну, пригрозит тактическим ядерным оружием… Но ведь не самоубийца же он! Не маньяк же какой-нибудь!
Наверное, имеет смысл уже сегодня (а еще лучше – вчера) создать особую экспертную группу, состоящую из специалистов военного дела, которые в Эстонии действительно есть. Причем большинство из них имеют неоценимый опыт службы в рядах еще советской армии. То есть они на практике знакомы и с базовыми принципами российской военной доктрины, ноги которой растут именно из тех еще времен и установок, и – что даже важнее – с ментальными особенностями российской армейской элиты. Да и не элиты – тоже, и не только армейской…
Главное, чтобы работа такой экспертной команды, во-первых, не ограничивалась яркими публичными выступлениями и громкими воинственными заявлениями, то есть не уходила бы в свисток. Было бы вообще полезнее, если бы вовне из этой группы уходило как можно меньше информации.
А во-вторых, она (группа) не замыкалась бы только на Эстонии или даже только на Балтии. У соседних Польши и той же Финляндии опыта не меньше, и он не менее содержателен. Объединить усилия, чтобы создать согласованную, эффективно работающую стратегию противостояния агрессии – эта цель, ради которой не жалко потратить несколько дополнительных сотен миллионов евро из не слишком толстого кошелька Эстонии.
…Ровно семь лет назад, в марте 2015 года, подполковник резерва Лео Куннас выразил мнение, что у Эстонии для успешного решения проблем государственной обороны «отсутствуют два ресурса – разум и желание». Желание, похоже, не только появилось, но и окрепло. Настал черед подключать разум.
И good нам, как говорится, luck!