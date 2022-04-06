Ваш выход, господа генералы!

При этом маститый эксперт не ограничивается декларативными заявлениями, а называет определенную последовательность событий. По его мнению, основывающемуся на логике происходящего, если Путину удастся, используя против Запада ядерный шантаж, сломить сопротивление Украины, то следующими в цепочке станут Молдавия, где на территории Приднестровья уже находится группировка войск РФ, и Белоруссия; затем – Финляндия, когда-то входившая в состав Российской империи, и, не исключено, Швеция.

Все эти страны не являются членами НАТО. А значит – если делать логические выводы из многочисленных публичных заявлений, как руководителей самого Североатлантического альянса, так и лидеров входящих в него стран – блок не станет вмешиваться в ход боевых действий до тех пор, пока хоть один снаряд не упадет на землю страны, входящей в Альянс.

Однако на этом российский президент, не скрывающий своей главной цели – восстановление Советского Союза, вряд ли успокоится, и, таким образом, очередь рано или поздно дойдет до входящей в НАТО Балтии как бывшей неотъемлемой части СССР.

Россия – не тот сосед

Правда, этот прогноз политолог делал примерно неделю назад, хотя упоминал такую вероятностную цепочку и ранее. А 3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на съезде Социал-демократической партии, заявила, что Финляндии следует серьезно пересмотреть свою позицию по вступлению в НАТО из-за действий России.

«Россия – не тот сосед, каким мы ее считали», – заявила Марин.

По ее мнению, как передает портал Yle, Хельсинки столкнется с последствиями при любом развитии событий – если граждане страны одобрят вступление страны в НАТО или если они отвергнут эту инициативу. Однако решить это необходимо «тщательно, но быстро», уверена Марин, предложив сделать это уже нынешней весной.

Упрекать Фельштинского в том, что он не предусмотрел такой возможности, говоря о намерении Путина воссоединить Финляндию с Россией, не стоит: ситуация развивается такими темпами (и они будут только нарастать) и такими зигзагами, что даже самые продвинутые эксперты не в состоянии предвидеть всего. К тому же если вопрос о натофикации финнов и будет решен положительно этой весной, то до его практического воплощения еще немало воды должно утечь, а будет ли Путин ждать?

Уже бесспорно ясно: какими бы нелепыми или фантастическими ни казались сегодня прогнозы относительно эскалации «военной спецоперации в защиту Донбасса», в реальности верховный главнокомандующий России откровенно демонстрирует, что от него можно ждать всего, что угодно, и даже сверх того. И настало время пересмотра представлений и оценок, ставших привычными за последние годы. На самом деле это время настало давно, но, увы…