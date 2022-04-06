Рейтинги партий: реформисты удерживают лидерскую позицию

Последние сводные данные отражают период опроса с 8 марта по 4 апреля. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

Проценты поддержки политических партий за неделю существенно не изменились, остановился и семинедельный подъем Партии реформ. Разрыв между лидирующей Партией реформ и занимающей второе месте EKRE в настоящий момент составляет 6,6 процентных пункта. На третьем месте - «Ээсти 200», которая отстает от EKRE на 4,5 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (17,1%), Социал-демократическая партия (7,1%) и «Отечество» (5%). За последние шесть месяцев поддержка «Отечества» снизилась на 2,4 процентных пункта и находится на самом низком уровне с мая прошлого года.