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Рейтинги партий: реформисты удерживают лидерскую позицию

rus.postimees.ee
Рейтинги партий: реформисты удерживают лидерскую позицию
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Логотип Партии реформ.
Логотип Партии реформ. Фото: Sander Ilvest

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 28,6%, Эстонскую консервативную народную партию - 22%, а «Ээсти 200» - 17,5% граждан, имеющих право голоса.

Последние сводные данные отражают период опроса с 8 марта по 4 апреля. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

Проценты поддержки политических партий за неделю существенно не изменились, остановился и семинедельный подъем Партии реформ. Разрыв между лидирующей Партией реформ и занимающей второе месте EKRE в настоящий момент составляет 6,6 процентных пункта. На третьем месте - «Ээсти 200», которая отстает от EKRE на 4,5 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (17,1%), Социал-демократическая партия (7,1%) и «Отечество» (5%). За последние шесть месяцев поддержка «Отечества» снизилась на 2,4 процентных пункта и находится на самом низком уровне с мая прошлого года.

Коалиционные партии поддерживают 45,7%, а оппозиционные — 34,1% избирателей.

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