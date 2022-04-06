Автор гола в ворота «Бенфики» Луис Диас прокомментировал победу «Ливерпуля»

«Гол, который я забил, очень важен, потому что он даёт нам преимущество перед ответной игрой. Сейчас самое главное — восстановиться. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку «Бенфика» очень непростой соперник, но мы готовы играть с каждым соперником в любом матче. Наша команда сейчас на ходу, и мы знаем, какое у нас преимущество», — приводит слова Диаса официальный сайт UEFA.