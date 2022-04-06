POSTIMEES В БУЧЕ ⟩ ФОТО И ВИДЕО: У каждого жителя есть история убитых знакомых

Андрей (33) и Юлия (28) Чорные к концу марта прямо в центре Бучи похоронили четырех человек: двух женщин и двух мужчин. «Однажды вечером 16 марта к нам в дом принесли раненую девушку, – рассказала Юлия. – Началась перестрелка. Папа сказал, что идет зачистка».

«Может быть, хозяйка этой квартиры (куда принесли девушку) начала что-то говорить о русских. Так или иначе, ее застрелили, – добавил Андрей. – Мы услышали автоматные очереди. Потом они и расстреляли хозяина квартиры, и ту раненую девушку, что принесли».

Похоронить тела удалось только через неделю, когда они уже начали разлагаться в квартире. «В конце концов мы пошли просить их позволить хотя бы закопать мертвых во дворе. Что это издевательство, – сказал Андрей. – Сначала не разрешили. Сказали, что тут работают снайперы, они могут просто нас пристрелить. В итоге командир этих танкистов дал нам три часа на погребение, с 11 до 14 часов. Кресты сделали сами, как сумели».

Могила вырыта на месте, где раньше стоял русский танк. Могилы четырех человек можно увидеть прямо позади. Фото: Ain Liiva

Четвертым погребенным стал мужчина, ранее застреленный российскими солдатами у себя во дворе. «Он пролежал у нас во дворе несколько недель. Снайпер выстрелил ему в голову. Я сам привез его сюда, к могиле, на телеге. Мы не знаем, кто он был. Как и та раненая женщина».

Могилу вырыли на том месте, где раньше стоял русский танк. Тяжелый танк разворотил часть почвы, копать ее было легче.

Когда Юля и Андрей показали нам захоронение, за самодельным деревянным крестом зеленого цвета было прекрасно видно четыре холмика.

Таких могил во дворах Бучи найдутся десятки.

Юлия и Андрей с 12-летним сыном прожили в оккупированной российскими войсками Буче почти месяц. Их сын слышал, как в доме расстреливали людей. Позже, во время похорон, мать велела сыну уйти в комнату. «Сын много раз говорил мне, что боится. Когда пришли наши, один из них доброжелательно спросил его: «Хочешь подержать автомат?» Тот очень испугался и сказал, что не хочет», – рассказала мать.

Вчера сына отправили к бабушке, здесь же, в Буче. «У бабушки в квартире окна целы, там теплее», – сказала Юля.

Отец Юлии до сих пор живет с ними. «Российские солдаты нашли у нас военное обмундирование, которое отец купил для рыбалки. Нам велели выходить. Я пошла с отцом, уже думала о Боге, – сказала Юлия. – Когда мы вышли, первое, что я увидела во дворе, был танк с надписью «Боги войны». У нас во дворе стояло семь танков. Они сказали, что нас не тронут, «мы не пришли за вами». Может быть, они были так лояльны к нам из-за ребенка».