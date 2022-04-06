Во дворах многих домов в Буче теперь видны захоронения местных жителей. Хоронить во дворе – единственный вариант в условиях российской оккупации. Иначе тела просто разлагались бы во дворах и на улицах. Но и даже во дворах хоронить можно было только в том случае, если это разрешали российские солдаты, пишет Postimees.
POSTIMEES В БУЧЕ ⟩ ФОТО И ВИДЕО: у каждого жителя Украины есть убитые знакомые
Андрей (33) и Юлия (28) Чорные к концу марта прямо в центре Бучи похоронили четырех человек: двух женщин и двух мужчин. «Однажды вечером 16 марта к нам в дом принесли раненую девушку, – рассказала Юлия. – Началась перестрелка. Папа сказал, что идет зачистка».
«Может быть, хозяйка этой квартиры (куда принесли девушку - прим. ред.) начала что-то говорить о русских. Так или иначе, ее застрелили, – добавил Андрей. – Мы услышали автоматные очереди. Потом они и расстреляли хозяина квартиры, и ту раненую девушку, что принесли».
Похоронить тела удалось только через неделю, когда они уже начали разлагаться в квартире. «В конце концов мы пошли просить их позволить хотя бы закопать мертвых во дворе. Что это издевательство, – сказал Андрей. – Сначала не разрешили. Сказали, что тут работают снайперы, они могут просто нас пристрелить. В итоге командир этих танкистов дал нам три часа на погребение, с 11 до 14 часов. Кресты сделали сами, как сумели».
Четвертым погребенным стал мужчина, ранее застреленный российскими солдатами у себя во дворе. «Он пролежал у нас во дворе несколько недель. Снайпер выстрелил ему в голову. Я сам привез его сюда, к могиле, на телеге. Мы не знаем, кто он был. Как и та раненая женщина».
Могилу вырыли на том месте, где раньше стоял русский танк. Тяжелый танк разворотил часть почвы, копать ее было легче.
Когда Юля и Андрей показали нам захоронение, за самодельным деревянным крестом зеленого цвета было прекрасно видно четыре холмика.
Таких могил во дворах Бучи найдутся десятки.
Юлия и Андрей с 12-летним сыном прожили в оккупированной российскими войсками Буче почти месяц. Их сын слышал, как в доме расстреливали людей. Позже, во время похорон, мать велела сыну уйти в комнату. «Сын много раз говорил мне, что боится. Когда пришли наши, один из них доброжелательно спросил его: «Хочешь подержать автомат?» Тот очень испугался и сказал, что не хочет», – рассказала мать.
Вчера сына отправили к бабушке, здесь же, в Буче. «У бабушки в квартире окна целы, там теплее», – сказала Юля.
Отец Юлии до сих пор живет с ними. «Российские солдаты нашли у нас военное обмундирование, которое отец купил для рыбалки. Нам велели выходить. Я пошла с отцом, уже думала о Боге, – сказала Юлия. – Когда мы вышли, первое, что я увидела во дворе, был танк с надписью «Боги войны». У нас во дворе стояло семь танков. Они сказали, что нас не тронут, «мы не пришли за вами». Может быть, они были так лояльны к нам из-за ребенка».
По словам Андрея, вчера умер их пожилой сосед: «Сейчас он лежит один в квартире. Наверно, случился сердечный приступ от всего пережитого. Говорят, что его сына убитым нашли».
Татьяна Третьяк (72), ожидавшая раздачи гуманитарной помощи в центре Бучи, рассказала, что месяц сидела в подвале своего дома, потому что после прихода российских военных начала опасаться, что если выйдет за ворота, ее застрелят. «Соседа застрелили, 45 лет мужику. Кто знает, может, им не понравилось, что он дорогу переходит не в том месте. И не предупредили, когда стреляли», – рассказала Татьяна.
Ее подруга Вера Щербак рассказала, что один сосед воевал в Донбассе, но несколько лет назад умер. А в Буче российские солдаты нашли его сына, которому, говорит Вера, сломали пальцы и руки, а потом расстреляли.
Вера Щербак говорит, что президента России Владимира Путина нужно передать народу Украины для наказания за преступления российских солдат.
Вадим Третьяк (47) говорит, что его знакомый приехал на велосипеде из Ирпеня. Российские солдаты арестовали его, а позже его нашли мертвым. «У меня рядом тут человек показал нашим пять мертвых тел в подвале своего дома», – добавил он еще одну трагичную историю.
И сегодня с жителями Бучи так можно говорить бесконечно. Каждый может рассказать историю, которая словно состязается с другими подобными историями своей жутью, трагизмом и чудовищными подробностями.
Вера Щербак говорит, что президента России Владимира Путина нужно передать народу Украины для наказания за преступления российских солдат. «Мы будем резать его по кусочкам и сыпать соль на каждую рану, чтобы он страдал, как наши люди. Как те молоденькие девушки, которых его солдаты изнасиловали, а потом убили! – проклинает Вера. – Мне бы не хватило гуманизма просто посадить его в тюрьму».
«Я не знаю, откуда их сюда прислали. Слышал, как они меж собой удивлялись, что тут везде асфальт».
По словам Вадима Третьяка, российские военные общались с местными жителями только угрозами. «А сами постоянно боялись. Автомат на тебя наводит, а у самого руки трясутся, – рассказывал он. – Я не знаю, откуда их сюда прислали. Слышал, как они меж собой удивлялись, что тут везде асфальт».
Хотя Бучу освободили уже четыре дня назад, здесь до сих пор нет ни электричества, ни воды, ни газа, ни телефонной связи. Всего не хватает с начала марта, когда городок заняли российские войска. Сначала жители подъедали припасы и делились едой друг с другом, а теперь зависят от гуманитарной помощи.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небетов сообщил вчера в Буче журналистам, что до сих пор полиция получила только одну жалобу на изнасилование российскими солдатами в освобожденных пригородах Киева. Из села Богдановка (по дороге от Киева в сторону Чернигова), которое какое-то время было в руках русских частей. «Это пока единственная женщина, которая решилась сделать заявление и рассказать об этом. У нее была страшная трагедия, – сказал Небетов. – Она была дома с мужем и трехлетним сыном, когда пьяные российские солдаты ворвались в дом и изнасиловали ее. Муж пытался ее защитить, но русские его застрелили. Потом принялись пугать ее, что изнасилуют и ее трехлетнего сына. Ее они изнасиловали несколько раз».