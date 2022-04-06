В Ласнамяэ впервые пройдут две ярмарки

«Проходящие в разных уголках Таллинна ярмарки всегда собирают много людей, и мы хотим организовать такие мероприятия и в Ласнамяэ. Для этого мы ищем сейчас оператора, который помог бы нам организовать ярмарки на высоком уровне», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Организатор ярмарки должен иметь предыдущий опыт в проведении ярмарок и обеспечить наличие на обеих ярмарках не менее 50 торговых точек. Ассортимент может быть разный, но прежде всего это могли бы быть фермерские и садовые продукты, эстонские продукты питания и промышленные товары, цветы, саженцы, изделия ручной работы и т.д. Предложения операторов принимаются до 11 апреля.