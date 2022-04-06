Суд не запретил продажу книги о Келли Силдару

«Суд нашел, что иск подан с недочетами, для их устранения имеется семь дней. Поскольку иск подан с недочетами, суд оставил неудовлетворенным ходатайство о его обеспечении. Суд стоит на позиции, что обеспечение иска не подлежит удовлетворению даже в случае, если иск будет соответствовать требованиям, поскольку в ходатайстве об обеспечении иска ходатай не обосновал, что соблюдены предпосылки для обеспечения».