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Суд не запретил продажу книги о Келли Силдару

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Суд не запретил продажу книги о Келли Силдару
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Келли Силдару.
Келли Силдару. Фото: Madis Veltman

Харьюский уездный суд не удовлетворил иск олимпийской чемпионки Келли Силдару о запрете книги, повествующей о биографии спортсменки.

Суд сделал предписание оставить неудовлетворенным иск и ходатайство об обеспечении иска, сказала BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

«Суд нашел, что иск подан с недочетами, для их устранения имеется семь дней. Поскольку иск подан с недочетами, суд оставил неудовлетворенным ходатайство о его обеспечении. Суд стоит на позиции, что обеспечение иска не подлежит удовлетворению даже в случае, если иск будет соответствовать требованиям, поскольку в ходатайстве об обеспечении иска ходатай не обосновал, что соблюдены предпосылки для обеспечения».

В марте Силдару обратилась в суд, поскольку, по ее оценке, написанная Калле Муули книга «Вуедеркинд. История Келли Силдару» поступила в продажу без ее согласования и правок.

Силдару подала иск против издательства KAVA Kirjastus, которое опубликовало книгу. Издательство принадлежит Калле Муули и Валдо Рандпере.

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