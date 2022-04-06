В минувшие выходные в мызу Рогози в волости Рыуге прибыли 25 военных беженцев, в том числе десять несовершеннолетних, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Военных беженцев временно разместили в усадьбе Рогози
Волость в ближайшие дни найдет и предложит беженцам подходящие места для проживания и работы с учетом образовательных потребностей детей. При необходимости также свяжутся с теми местными, которые предоставили свою информацию волости.
Как сообщает волость Рыуге, необходимо учитывать, что военные беженцы могут свободно переселяться в район, подходящий для их семьи, поэтому вполне вероятно, что большая часть из них при выборе места жительства или работы переедет в более крупные города. Вместо них в усадьбе Рогози по-прежнему временно смогут найти ночлег уже другие бежавшие от войны.
Усадьба Рогози является местом временного размещения военных беженцев, поскольку, когда разразился военный кризис, Департамент социального страхования объявил тендер, с помощью которого призывал предлагать первичное размещение для военных беженцев на срок до 30 дней. В тендере успешно участвовал и дом отдыха Сеэдри.