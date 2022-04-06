Военных беженцев временно разместили в усадьбе Рогози

Волость в ближайшие дни найдет и предложит беженцам подходящие места для проживания и работы с учетом образовательных потребностей детей. При необходимости также свяжутся с теми местными, которые предоставили свою информацию волости.

Как сообщает волость Рыуге, необходимо учитывать, что военные беженцы могут свободно переселяться в район, подходящий для их семьи, поэтому вполне вероятно, что большая часть из них при выборе места жительства или работы переедет в более крупные города. Вместо них в усадьбе Рогози по-прежнему временно смогут найти ночлег уже другие бежавшие от войны.