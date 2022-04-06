Канцлер юстиции Юлле Мадизе во второй раз вступила в должность. В студии Postimees она рассказала о том, каким образом и как много правовых проблем принесла с собой война в Украине.
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Канцлер юстиции: использовать детей в качестве оружия в политическом самовыражении просто подло
Канцлер юстиции: использовать детей в качестве оружия в политическом самовыражении просто подло
- Насколько в наших законах отрегулирована возможность отправиться в Украину воевать, помочь им защитить свою родину, и насколько хорошо определено то, что произойдет с людьми, которые пойдут воевать на стороне России?
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