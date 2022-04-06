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Канцлер юстиции: использовать детей в качестве оружия в политическом самовыражении просто подло

Улла Лянтс
Канцлер юстиции: использовать детей в качестве оружия в политическом самовыражении просто подло
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Юлле Мадизе считает, что в эстонских законах есть все возможности, чтобы предотвратить столкновения 9 мая.
Юлле Мадизе считает, что в эстонских законах есть все возможности, чтобы предотвратить столкновения 9 мая. Фото: Mihkel Maripuu

Канцлер юстиции Юлле Мадизе во второй раз вступила в должность. В студии Postimees она рассказала о том, каким образом и как много правовых проблем принесла с собой война в Украине.

- Насколько в наших законах отрегулирована возможность отправиться в Украину воевать, помочь им защитить свою родину, и насколько хорошо определено то, что произойдет с людьми, которые пойдут воевать на стороне России?

- Сейчас Закон о гражданстве говорит, что человек, который получил гражданство в порядке натурализации, лишится его, если отправится все равно на какую чужую войну. Возможно, что закон изменят таким образом, что правительство сможет лишать гражданства и тех людей, которые пошли воевать на стороне России, но не лишать тех, кто воевал на стороне Украины.

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